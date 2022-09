Tres días después de que el Gobierno radicó su proyecto de ‘paz total’, que incluye, entre otras cosas, cambios en el servicio militar, un ataque en Huila acabó con la vida de 7 policías, tres de ellos auxiliares con tres meses de servicio.



(Lea también: Ellos eran los siete policías asesinados en ataque en Huila).



De hecho, este domingo desde Neiva, el Presidente anunció que le pidió al director de la Policía sacar de las zonas de conflicto en el país a los auxiliares, “esos muchachos no pueden estar en sitios de alto riesgo donde se necesita más experiencia”, señaló.



(Le puede interesar: Petro sobre atentado: 'No puede haber más auxiliares en zonas de conflicto').

De cara a este escenario, surge la pregunta de qué tan viables son los cambios que propone el gobierno frente a los conscriptos, que al año son 60.000 en el Ejército y 12.000 que se incorporan a la Policía bajo la figura de auxiliares.



La propuesta del Ejecutivo es que los jóvenes presten un servicio social en tareas de alfabetización digital, apoyando a víctimas del conflicto, verificando el cumplimiento de los acuerdos de paz, y en protección medioambiental.



(Lo invitamos a leer: Reforma del servicio militar: ¿por qué deja más preguntas que respuestas?).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro habló de cambios en el servicio militar en una declaración tras el atentado a policías en Huila. Foto: Presidencia

Al respecto, Erich Saumeth Cadavid, analista de seguridad y defensa, señaló que es necesario alejar a los jóvenes de la línea de fuego, pero advirtió que esto es difícil en el contexto colombiano, pues hoy los conscriptos prestan servicio supliendo actividades para que los uniformados más capacitados puedan dedicarse a tareas de combate y mantenimiento de la seguridad, “si la Fuerza Pública ya no puede recurrir a personal bachiller para suplir el personal, el Estado debe plantear alternativas, por ejemplo, aumentar el presupuesto para que puedan contratar más soldados”, señaló.



A esta dificultad se suma que si las conversaciones de paz que adelanta el Gobierno son exitosas, será necesario incluso más presencia en seguridad en los territorios que dejen los grupos armados para evitar que otras redes los copen.



(Podría interesarle: Así se calcula el costo de la libreta militar en Colombia).



Por su lado, el general (r) de la Policía Luis Ernesto Gilbert contó que los auxiliares esencialmente ya se dedican a tareas de servicio social, aunque “muchas veces los delincuentes saben que los muchachos no tienen la capacidad para combatir”, otras veces, “a los armados ilegales no les interesa que vayan bachilleres” a la hora de atentar contra la Fuerza Pública. De llevarse a cabo los cambios propuestos por el Gobierno, consideró que habría que adaptar la preparación que se les da a los jóvenes.



Finalmente, el coronel en retiro John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF. MM., Acore, planteó otros interrogantes, como si los soldados en el servicio social portarán uniforme y llevarán armas, y cómo se suplirá el déficit que dejarían los conscriptos. “En resumen –concluye Marulanda–, nos parece una buena idea si se logra la paz total en Colombia, pero mientras tanto es difícil proponer que estos soldados se dediquen a actividades diferentes a las que cumplen hoy”.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: