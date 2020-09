Los puntos que tendrá que analizar juez que decidirá libertad de Uribe

La decisión de la Fiscalía de adelantar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio sería clave al definir si el exmandatario debe seguir con medida de aseguramiento o si queda en libertad de forma inmediata.



La defensa del expresidente solicitó formalmente audiencia para pedir su libertad, algo que en principio había pedido al fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien lo negó al considerar que esa decisión debía ser adoptada por un juez y no por el ente acusador.

(Lea también: Libertad de exsenador Álvaro Uribe debe decidirla un juez)

Jaimes indicó en su momento que el proceso, al pasar de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la Fiscalía, dejaría de ser adelantado por el viejo sistema de investigación y en el cual el investigador del caso es quien decide sobre la libertad del procesado.



A las nueve de la mañana de este miércoles, un juez de control de garantías de Paloquemao, a quien le correspondió el proceso por sorteo, instalará la audiencia en la que la defensa de Uribe pedirá su libertad inmediata.

(Le puede interesar: Corte remite a la Fiscalía proceso contra Uribe por masacre de El Aro)

Tras la intervención de la defensa del expresidente, el turno será para la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado que representa al senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en la investigación por fraude procesal y soborno. Al final de la diligencia, el juez del caso podrá dar a conocer su decisión o tomarse un tiempo para examinar la trascendental situación.



El penalista Marlon Fernando Díaz señaló que la defensa de Uribe hará su petición argumentando “que la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Instrucción de la Corte perdió vigencia, al cambiar el esquema procesal, porque en el sistema acusatorio no se ha formulado imputación y esta es un requisito previo para que exista medida y para que exista luego escrito de acusación”.

(Además: ¿Por qué la Corte no apartó al Fiscal General del caso contra Uribe?)

Añadió que bajo esas tesis, es viable que se le conceda la libertad, no por ningún tipo de cuestionamiento a la decisión de la Corte Suprema sino atendiendo el cambio de sistema.



Por su parte, el penalista Francisco Bernate indicó que el juez debe señalar que el proceso debe seguir bajo las normas del viejo sistema y en ese sentido declararse impedido para tomar una decisión, pasando de nuevo el balón a la Fiscalía.



A su turno, el abogado Andrés Garzón señaló que los dos sistemas no se pueden mezclar y ante este tipo de situaciones se debe aplicar el principio de favorabilidad para el procesado. Añadió que en el nuevo sistema, por ejemplo, las pruebas valoradas por la Corte en su momento, como las interceptaciones telefónicas, deben ser llevadas a legalización ante un juez de control de garantías y, por tanto, no pueden ser tenidas en cuenta este miércoles durante la audiencia de petición de libertad.

(Le recomendamos: ‘El proceso contra Álvaro Uribe debe comenzar de ceros’: director Excelencia en la Justicia)

El senador Iván Cepeda, acreditado como víctima, señaló este martes que se debe mantener la medida de casa por cárcel contra el expresidente Uribe al considerar que desde que esta se tomó “él no ha dejado de conspirar y atentar contra la administración de justicia”. Igualmente, consideró que se debe avanzar en un “juicio independiente e imparcial” y no arrancar de ceros toda la investigación.



Por otro lado, este amrtes la Sala de Instrucción de la Corte le envió a la Fiscalía la indagación preliminar que seguía en contra de Uribe Vélez por los casos de las masacres de El Aro, San Roque y La Granja, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, de los cuales el expresidente ha insistido en su inocencia.

Otras notas de Justicia que pueden interesarle:

-JEP niega entrada a dos exfiscales involucrados en chuzadas a pilotos



-¿Qué hay tras reconocimiento de Farc de secuestros y abusos sexuales?



-En una fiesta, la policía instaló GPS que permitió captura de narco

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com