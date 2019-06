‘No he pensado en ningún momento en dejar mi cargo’: Claudia Ortiz

Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural, se reintegró este martes a su cargo, después de una suspensión de la Procuraduría por presunta participación en política, y lo primero que encontró fue una notificación de la Fiscalía sobre una indagación en su contra, revelada por EL TIEMPO.



El nuevo caso estaría relacionado con los requisitos para acceder a ese cargo, y con las mismas quejas que indaga el Ministerio Público.

Según la funcionaria, muy cercana al uribismo, cuando se hizo pública su hoja de vida semanas antes de su nombramiento, un funcionario de la misma entidad omitió publicar todos los soportes que dice ella justifican su arribo al cargo. Incluso, notificó que nunca ha pensado en renunciar a él.



En diálogo con EL TIEMPO aseguró que dicho funcionario, a quien asegura no conocer porque ya no trabaja en la Agencia, solo publicó la certificación notarial juramentada que anexó para justificar su paso por el sector privado y que, aparentemente por error, dejó el resto de la documentación relegada.



“Yo anexé todos, absolutamente todos mis soportes, pero no se publicaron y eso despertó una situación muy maluca. Si fue por error de esa persona, pues generó muchísimo daño; y su fue intencional, que Dios la perdone”, aseguró Ortiz.



La Directora de la Agencia Rural afirmó que aún no conoce la indagación penal, pero dijo que pudo originarse a partir del mismo caso disciplinario que el Ministerio Público le abrió luego de que se le acusara de respaldar desde la entidad que dirige la candidatura a la Gobernación de Boyacá de Guillermo ‘Mono’ Sánchez, avalado por el Centro Democrático.

“No soy política. El haber apoyado la campaña del presidente Iván Duque, algo que hice por convicción, no me convierte en política. Ya el Consejo Nacional Electoral certificó que para el momento del encuentro en Sativanorte, a comienzo de año, el señor Sánchez era diputado. A ese encuentro fueron alcaldes y concejales, pero ahora resulta que es a mí a quien quieren acusar de haber participado en política. Yo solo fui, como lo estoy demostrando, a llevar la oferta institucional de mi entidad”, enfatizó Ortiz.



En un oficio del CTI, fechado del pasado 13 de junio, la Fiscalía 5° Seccional de Duitama conminó a la Agencia Rural a enviar los soportes y actas de posesión de la funcionaria, con el fin de incluirlos en la indagación que le acaba de abrir. Ortiz, a quien previamente se le había frustrado su llegada a la Unidad Nacional de Protección por varios trinos despectivos hacia dirigentes de izquierda, respondió que expedirá un oficio pidiendo remitir la información que para el mismo efecto ya le envió a la Procuraduría.

“No he pensado en ningún momento en dejar la entidad. Este cargo le corresponde únicamente al Presidente y es a sus órdenes a las que estoy. No soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero desde el Centro Democrático y desde otros partidos políticos me han expresado solidaridad. Lo cierto es que respeto toda actuación de la justicia”, añadió la Directora de la Agencia Rural.



Por ahora, se espera que la Fiscalía determine si debe o no avanzar en la indagación que le abrió a Claudia Ortiz, mientras que en la Procuraduría están cerca de emitir una decisión final por el mismo caso.



