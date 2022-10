Por medio de un comunicado, la Federación Nacional de Jueces y Fiscales rechazó las declaraciones que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien cuestionó las decisiones que toman juzgados de control de garantías en casos de hurto.



La mandataria dijo que los capitalinos van a seguir teniendo dificultades en materia de seguridad y convivencia si desde el "sistema judicial en Colombia se sigue creyendo que robar es un deporte".



El rechazo de los jueces del país fue encaminado a que lo hecho por la alcaldesa no es respetuoso con la autonomía de poderes, y que en esa injerencia no tuvo en cuenta que ellos no son los que construyeron las leyes, y por ende, "no determinaron las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena", se lee en el comunicado publicado en la tarde del jueves.



La crítica de López está relacionada a que el 80 por ciento de los delincuentes que cometen hurtos en Transmilenio quedan libres una vez los judicializan, por lo que la seguridad se ve en peligro así haya cámaras y policías en las calles.



“Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a seguir teniendo dificultades por mucho esfuerzo que los ciudadanos, los frentes de seguridad, las cámaras y nuestra Policía de Bogotá hagan”, señaló la mandataria.



"Finalmente es importante recordar a la Dra. López, que la política criminal del Estado la determinan los otros poderes públicos, y los jueces de garantías y demás funcionarios de la especialidad penal, solo estamos sometidos al imperio de la Ley, en el alcance y sentido lato que le ha dado la Corte Constitucional al canon 230 superior", fue el mensaje final de la Federación, firmado por su presidente, Rafael Antonio Matos.



Este es el segundo round entre la alcaldesa y los jueces en cerca de un año. En septiembre de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través de su entonces presidente, le hizo saber a Claudia López que las decisiones que ellos tomaban eran en derecho.



Esto por cuenta del mensaje que ella hizo enfocado a que "si los jueces siguen sin tener un compromiso con la seguridad de Colombia no vamos a salir adelante como nación (...) si aquí la justicia no se pone del lado de la ciudadanía y no del lado de la impunidad va a ser muy difícil recuperar la seguridad”.



