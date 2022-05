Este martes, durante un seminario realizado en la Universidad Externado de Colombia, ocurrió un particular incidente cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hablaba de las facultades de la Procuraduría frente a funcionarios de elección popular y de las elecciones, justo al lado de la procuradora general, Margarita Cabello.



El seminario se titula 'Uso y abuso del derecho sancionador en el Estado colombiano', y en él participaban López, Cabello, el rector del Externado, y magistrados y exmagistrados de la Corte Constitucional.



Mientras López intervenía, se refirió, en primer momento, al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Gustavo Petro, que dijo que autoridades no penales no pueden destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular.



Al respecto, la alcaldesa señaló que "hay una orden dada literalmente que ha sido interpretada en un marco normativo, la señora procuradora ha explicado con base en qué hizo esa interpretación pero ha reconocido que no es una interpretación literal de la sentencia sino que hizo una interpretación que, en última instancia, debe ser analizada por la Corte Constitucional, así que le deseo a todos los miembros de la Corte un arduo trabajo".



Pero luego dijo que quería aprovechar esos momentos para "intervenir como ciudadana y como alcaldesa" y habló de las elecciones presidenciales del 29 de mayo.



"Me alegra que a pesar de la enorme manipulación política y mediática, los colombianos hayan decidido mayoritariamente por dos opciones de cambio", señaló la mandataria.



Continuó resaltando que ambas opcioness, refiriéndose a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que irán a segunda vuelta, son distintas "pero al fin y al cabo dos opciones de cambio y que vuelvan en pocas semanas a las urnas a escoger entre ellos dos".



López luego indicó que cree que ambos tienen una responsabilidad enorme porque representan una posibilidad de cambio, "la campaña va a durar 20 días pero la posibilidad de cambio puede durar 20 años, por lo tanto no es opción dividir a los ciudadanos sino ayudarlos a concitar voluntades".



Ahora las dudas están sobre si, con sus comentarios sobre la alegría porque hubiesen elegido a "dos opciones de cambio", la alcaldesa de los bogotanos pudo haber incurrido en participación en política justo al lado de la autoridad que puede sancionarla por esa conducta y que, de hecho, ya ha suspendido a mandatarios como e alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por esos comportamientos.

A ello se suma que desde enero López tiene un proceso abierto en la Procuraduría precisamente por presunta participación indebida en política.



