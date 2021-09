Así va la demanda de Claudia López contra Colombia en la CIDH

Aún pendiente del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su cumplimiento del fallo en el caso del senador Gustavo Petro, que ordenó una profunda reforma a los procesos disciplinarios en el país, el Estado colombiano está también atento a que el Sistema Interamericano decida si le da trámite o no a otra demanda interpuesta en su contra por un dirigente político de oposición.



Se trata de la demanda que entabló en el 2018 la entonces senadora y hoy alcaldesa de Bogotá Claudia López por la supuesta violación de sus derechos políticos y a la libre expresión resultantes de las 18 demandas y 5 acciones de tutela que ha perdido y/o cursan en su contra por injuria y calumnia.



López, junto con el senador Petro y Álvaro Uribe, máximo líder del Centro Democrático, están en el 'top' de políticos colombianos que más han tenido que rectificar, por mandato judicial, varias de sus afirmaciones públicas.



En julio del año pasado, EL TIEMPO reveló que el Estado colombiano acababa de ser notificado de la acción interpuesta por López dos años antes. En su demanda, la alcaldesa asegura que los procesos en su contra, "de manera sistemática, generan un efecto de silenciamiento sobre temas de enorme relevancia pública”.



En consecuencia, pidió al Sistema IDH que declare al Estado colombiano responsable por la violación de derechos reconocidos en los artículos 9, 13 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; que se ordene dejar sin efecto las sentencias en su contra por injuria y calumnia; que se cambien las leyes necesarias para 'evitar que se repitan afectaciones a la libertad de expresión' y que se le otorgue una indemnización monetaria por 'daños morales' que, pidió, sea entregada a la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.



La demanda de la alcaldesa afirma que la acción penal aplicada a conductas de injuria y calumnia afecta la libre expresión, y sostiene que en otros países del hemisferio occidental se han realizado reformas para evitar que 'expresiones o discursos relacionados con el interés público' puedan ser objeto de demandas penales.

El 17 de diciembre del año pasado, la Comisión IDH notificó a Colombia que había recibido sus argumentos en contra de la admisión de la demanda de Claudia López (posición que a su vez fue oficializada en octubre), y que la petición estaba "procesalmente lista para un informe", que es el paso que está a punto de producirse y que determinará si el caso sigue o no adelante.



En su documento de oposición, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de Camilo Gómez, cuestionó que no se haya fundamentado el que considera trámite exprés del proceso frente al promedio de los casos que llegan a la CIDH (trámite 'per saltum') y, de fondo, afirmó que Claudia López busca una 'cuarta instancia' en el Sistema Interamericano, que en teoría solo debe operar cuando la justicia interna no ha actuado.



"Los casos por injuria y calumnia fueron resueltos por las autoridades judiciales. Así mismo ocurrió con los trámites de tutela en los cuales se ordenó a Claudia López rectificar sus declaraciones", dice el documento, conocido por EL TIEMPO.



La Agencia señala también que la Corte Constitucional, la máxima instancia en la materia en Colombia, se pronunció sobre los dos tipos penales y los consideró ajustados a la Convención Americana de DD.HH., y destacó también que López ha tenido en las diferentes instancias judiciales -algunos procesos aún están en curso- plenas garantías, incluida la de doble instancia como congresista.



"Los hechos que conforman la presente petición no caracterizan violaciones a las disposiciones de la Convención", dice la posición colombiana, que concluye pidiendo a la Comisión IDH que no admita la demanda.



