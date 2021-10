Denuncian que UNP estaría recolectando datos sensibles de periodistas

En una carta enviada a Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó su preocupación por la presunta recolección masiva y sin autorización de datos sensibles de la periodista Claudia Julieta Duque.



"La Flip conoció más de 25.000 registros, recolectados por la UNP, tomados entre febrero y agosto de 2021 por medio del dispositivo GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente, detallado y en ocasiones es realizado en intervalos de 30 segundos. Incluye fecha, hora, direcciones de ubicación exactas, sentido en el que se conduce el vehículo y un enlace de localización de Google Maps", dice la misiva.

La fundación, además, advirtió que esta recolección indebida de datos "posiblemente" se replicaría en otros reporteros del país.



Sobre el caso de Duque, la Flip resaltó que en el pasado la periodista fue víctima de tortura y otras agresiones por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y que goza de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Llamada intimidatoria

Uno de los casos que encendieron las alarmas está relacionado con una llamada intimidatoria que recibieron familiares de la periodista el 7 de febrero.



Según se lee en la carta, les decían que Claudia Julieta y su hija habían sido víctimas de un accidente en carretera.



"La información de que efectivamente la periodista se encontraba viajando solamente era conocida por la UNP", expresó la Flip.

Y agregó que el monitoreo es realizado sin autorización de la periodista e interfiere de manera directa con su privacidad.



"Dichos registros corresponden a datos personales y sensibles que requieren de un consentimiento informado para el tratamiento por parte de la entidad, autorización que nunca ha sido entregada por parte de Claudia Julieta Duque a la UNP", dice la carta.

"Es de anotar que nadie sabía de mi viaje de ese día, pero es claro que la UNP no sólo se enteró del mismo sino que su monitoreo constante es coincidente con esa llamada, la cual se dio dos días después de que la CIDH me notificara el envío de mi demanda contra el Estado colombiano a etapa de fondo, hecho que nos pone más cerca de enviar al Estado a juicio por los ataques y persecución en contra mía y de mi familia, los cuales no han cesado", dijo la periodista.

¿Respuesta no satisfactoria?

En el documento, la Flip retoma la respuesta que la UNP le dio en una solicitud de información para esclarecer los usos del GPS.

El director de la UNP, Alfonso Campo Martínez (izq.), en el espacio territorial de Tierra Grata, Cesar. Foto: UNP

"Al indagar sobre la finalidad de la instalación del GPS, la respuesta brindada por la UNP no es clara, pues se hace alusión a que en el manual de uso, manejo y recomendaciones de medidas de prevención y protección de la UNP, se establece que el GPS sirve para llevar registro de la velocidad con la que es conducido el vehículo y a partir de esto hacer seguimiento al buen uso de las medidas asignadas. Sin embargo, la información que recoge no permite cumplir dicho fin", dijo la Flip.



"Adicionalmente, en la práctica se evidencia que se recolecta más información de la estrictamente necesaria para medir la velocidad, que de no haber un correcto tratamiento de datos personales puede generar un riesgo para la integridad de la protegida", agregó la entidad en su carta dirigida a Campo Martínez.



Por todas estas situaciones, la Flip le solicitó a la UNP, además de retirar el GPS del esquema de Duque, aclarar si la recolección de los datos se da igual con todos los periodistas que tienen asignados esquemas de protección y, de ser así, que les entregue los datos que ha obtenido de ellos.

Además, le pidió informar si hay consentimientos informados para el tratamiento de datos del GPS, así como aclarar cuál es el tratamiento de dicha información.



"Estos graves hechos pueden equipararse con los seguimientos ilegales del DAS en su momento, pero tienen una connotación mucho más sofisticada y peligrosa, pues afectan a 4.500 personas que cuentan (al menos según las cifras del 2020) con esquemas de seguridad que incluyen vehículos convencionales o blindados", dijo la periodista



