En la tarde de este viernes, el general Gustavo Franco Gómez, comandante de la región 6 de la Policía Nacional, confirmó que fue capturado el jefe de sicarios del 'clan del Golfo', que delinque en Córdoba.



Alias el Russo fue capturado por la Fuerza Élite Antiextorsión, Faext, del Gaula de la Policía, en la zona rural de San Carlos, Córdoba.



El 'Russo', que no pasa de los 30 años, es sindicado de la muerte de una niña de 6 años en San Andrés de Sotavento, en hechos registrados en diciembre de 2019. De acuerdo con la Policía, por este hecho ya había sido capturado 'Sijinoso', hombre de confianza del 'Russo'.



De igual forma, se le sindica de la muerte del comerciante Víctor Hernández, en Momil, Córdoba, el 11 de noviembre de 2019, y de Manuel Pitalua, en el mismo municipio, el 25 de enero de 2020.



Por la muerte de Pitalua, fue capturado alias Tom, en 2020, a quien se le incautaron dos armas de fuego y munición para las mismas.



El 'Russo', tendrá que responder por: concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión. De igual forma, se le señala de ser el jefe de sicarios del 'clan del Golfo', en esta zona del país.



Un dron, que hace parte del componente tecnológico de la Policía, ubicó a el 'Russo' en medio de un cultivo de yuca y plátano hasta donde llegaron los comandos que le dieron captura.



De acuerdo al general Franco, la detención de este hombre es el inicio de una serie de operaciones sostenidas contra las estructuras criminales que delinquen en Córdoba y Montería: "Hoy cayó el Russo, pero caerán más actores criminales en los próximos días”, puntualizó.



De hecho, el comandante de la Región 6 de la Policía, lanzó en Montería el Plan Cazador por la Vida, que busca ubicar y capturar a los sindicados de homicidios y así reducir el delito y la impunidad.

