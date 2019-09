Ciudadela edificada en gobernación de Alan Jara hoy es elefante blanco

La Ciudadela del Saber, obra contratada durante la gobernación de Alan Jara en el Meta, en el 2014, se convirtió en un elefante blanco cuyas instalaciones están abandonadas y no generaron ningún tipo de beneficio para la comunidad.

En esa ciudadela que buscaba promover la educación en la región, dice la Contraloría, se habría generado un detrimento de 2.523 millones de pesos, proyecto que la administración de Jara puso en marcha en Puerto Lleras, Meta.



Aunque el contrato, dice la Contraloría, se hizo en el tiempo que estaba establecido y sin exceder el presupuesto, cuando el organismo fiscal visitó la Ciudadela encontró graves errores constructivos, como problemas de humedad, filtraciones y otros daños que han afectado el edificio en su cielo raso y su piso, hasta el punto de convertirlo en inservible.



Uno de los espacios más afectados es el auditorio, señaló la Contraloría. La humedad es tan grave que la ciudadela fue abandonada, no le preste ninguna utilidad a los ciudadanos y los objetivos para los que se pagó este proyecto no se hayan conseguido.



La obra ha sido objeto del vandalismo, pues terceros la han ido desvalijando llevándose partes de la infraestructura, el cableado electrónico, la bomba para las instalaciones hidráulicas y las láminas de policarbonato.



Los auditores que fueron hasta la ciudadela encontraron que uno de los muros de la fachada tiene grietas, que el auditorio está inundado, y hay agua estancada en la recepción y la biblioteca.

Así se encuentran las obras de la Ciudadela del Saber, en Puerto Lleras. Foto: Contraloría General

"Por otra parte, se observa daño estructural correspondiente a una grieta de ancho variable en la losa de cubierta que está sobre las áreas del salón de música, oficinas y salón infantil, donde se puede evidenciar que el daño fue alguna vez resanado, sin embargo el problema no se ha solucionado puesto que la grieta sigue abierta", dice la investigación de la Contraloría.



Según el contralor delegado para la Unidad de Regalías, José Antonio Soto, los problemas en esta Ciudadela se deben a las deficiencias en la planeación del proyecto, en el proceso de construcción, en la verificación y control durante la obra contratada. “La deficiente calidad de los trabajos ejecutados es inobjetable ya que éstos pueden apreciarse a simple vista”, indicó.

Las obras de la ciudadela del Saber están abandonadas y con humedades. Foto: Contraloría General

Este contrato investigado por la Contraloría fue firmado en el 2014 entre la Agencia para la Infraestructura del Meta y la Unión Temporal Ciudadela Puerto Lleras 2014, proyecto que se financió con las regalías del departamento.



Por los errores en el control del proyecto, la Contraloría también cuestionó el contrato de interventoría que debía hacerle un seguimiento tanto técnico, como administrativo y financiero a las obras.



"Como consecuencia de lo anterior, se presentó una gestión fiscal antieconómica e ineficaz del contratista y del gestor fiscal por un uso ineficiente de los recursos, causando que la obra se encuentre actualmente abandonada siendo objeto de vandalismo y deterioro físico, incrementado por las agudas condiciones climáticas de la región, por lo cual no se está satisfaciendo la necesidad planteada en los estudios y documentos previos del proyecto", asegura la auditoría.

Cuestionamientos en la gobernación de Jara

La Procuraduría suspendió durante cuatro meses al exgobernador del Meta Alan Jara Urzola. Foto: Archivo EL TIEMPO

No es la primera vez que un organismo cuestiona algún contrato desarrollado durante la administración del exgobernador Alan Jara (2012-2015), quien también fue director de la Unidad de Víctimas.



En mayo pasado la Procuraduría General sancionó a Jara a pagar 4 meses del sueldo que tuvo como exgobernador, en un juicio disciplinario que se inició en su contra por un crédito que tenía la la Empresa de Petróleos del Meta (Llanopetrol) por 10.705 millones de pesos, y que la Gobernación de Jara pagó sin que existiera un contrato entre la compañía petrolera y el ente territorial.



Y en mayo pasado la Contraloría general encontró varias irregularidades en un contrato suscrito por la Secretaría de Vivienda del entonces gobernador Jara, para construir viviendas rurales en el Meta, contrato que tuvo un costo de 21.000 millones de pesos, pero cuyas viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas tuvieron graves daños estructurales. En ese proyecto, según la Contraloría, se habría evidenciado un posible detrimento de 13.885 millones de pesos.



En ese proyecto, al órgano de control fiscal le llamó la atención que faltando un mes para que se terminara la administración de Alan Jara, se giró el 50 por ciento del valor inicial del contrato como un anticipo.



Jara ya ha rendido varios interrogatorios en la Fiscalía General por irregularidades en la contratación del departamento, pero hasta ahora no ha prosperado ninguna imputación de cargos en su contra.

En las investigaciones penales, un testigo aseguró desde el 2018 que al exgobernador Alan Jara Urzola le habían llegado miles de millones de pesos en efectivo, en cajas de cartón entregadas en su propio despacho o a personas de su círculo más cercano, por sobornos para adjudicar obras públicas en el Meta.



Aunque Jara siempre ha insistido en su inocencia, la Fiscalía tiene varias líneas de investigación en su contra que hasta ahora no han pasado ninguna etapa preliminar. En una audiencia en Villavicencio en el 2018, por ejemplo, el ente acusador señaló que el exgobernador Jara supuestamente habría recibido sobornos por 3.714 millones de pesos por un contrato para la adquisición de equipos y elementos hospitalarios biomédicos suscrito en 2015 por la Empresa Social del Estado del Meta.



Un contratista que se convirtió en testigo de la Fiscalía, señaló que logró varias licitaciones en la Agencia de Infraestructura del Meta, la misma a la que la Contraloría hoy cuestiona por la ciudadela del Saber.



Ese contratista buscó quedarse, por ejemplo, con un negocio para construir vías en el departamento que se pagó con plata de regalías (16.0000 millones de pesos). Para quedarse con ese proyecto, le dijo el testigo a la Fiscalía, pagó una coima en efectivo de 1.800 millones de pesos aunque al final la obra quedó en otras manos.



