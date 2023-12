¿Por qué no se legalizó la captura del senador Ciro Ramírez?

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez Cortés, tras su captura materializada el jueves 14 de diciembre, pasó la noche en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá y, según conoció EL TIEMPO, el Inpec está a la espera de que le sea notificada la orden para trasladarlo a La Picota, donde será será recluido en el pabellón Ere Sur habilitado para los funcionarios públicos.



Este diario conoció que la captura del congresista se dio, tras una citación que le hizo el CTI de la Fiscalía en Bogotá.

Sin embargo, tras la detención del legislador, por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, que le dictó la medida por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, no se celebrará audiencia de legalización, ¿por qué?



EL TIEMPO consultó a varios penalistas quienes explicaron la razón por la que en este caso no cumple con dicha diligencia.

Nicolás Petro y Day Vásques estuvieron en el búnker de la Fiscalía. Foto: Unidad Investigativa

El abogado penalista Camilo Burbano indicó que, como el congresista fue capturado por órdenes de la Corte Suprema, a través de la Sala de Instrucción, en ese caso lo que rige es lo dispuesto en Ley 600, es decir, lo que fija el código de procedimiento anterior.



“Todos los procesos ante la Corte Suprema, cuando son aforados constitucionales, se rigen por ese procedimiento. En ese orden de ideas, en ese procedimiento no existe el concepto de juez de control de garantías y por lo tanto no hay legalización de captura. Simplemente la Sala de Instrucción, como juez instructor en este caso, lo que hace es emitir una orden de captura y la materializa, por lo que no hay una intervención de un juez posterior”, dijo el jurista.

Ciro Ramírez, congresista. Foto: Twitter de Ciro Ramírez

De igual forma, el penalista Francisco Bernate señaló que la ley 600 de 2000 dispone que la legalización de captura la hace el propio magistrado que la ordenó.



“Simplemente el mismo magistrado libera la orden de captura y una vez la persona expuesta a disposición, él mismo saca un documento en el que da por legalizada la captura. Es por eso que no vamos a ver una audiencia ni nada de ese estilo, la legalización la hace la misma Corte”, añadió Bernate.



La captura de Ramírez, ordenada por el magistrado ponente Marco Antonio Rueda Soto, se dio por un caso que abrió la Corte Suprema a mediados de este año, y que tiene que ver con las presuntas irregularidades registradas en 2021 en un contrato interadministrativo celebrado entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío.

Corte Suprema de Justicia Foto:

El penalista Burbano detalló que ahora la Corte Suprema deberá decidir si el congresista se va a quedar o no con medida de aseguramiento.



“Si se queda con medida de aseguramiento entrarían unos términos procesales que se aplican a partir de la ley 906 y posteriormente hay una etapa probatoria. Finalmente se presentan unos alegatos y la Sala de Instrucción tiene que decidir si acusa o precluye”, dijo el jurista.



Si el escenario es la acusación, ésta se dará ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que van a ser los jueces de primera instancia y si lo llegan a condenar o a absolver, se puede presentar una apelación ante la Sala Penal del alto tribunal.

