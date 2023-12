Cifras del Gobierno de incautaciones de droga no coinciden con las de Fiscalía: Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, marcó nuevas diferencias con el Gobierno Nacional en temas como el decreto que reglamentaba el procedimiento policial frente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.



En entrevista con EL TIEMPO, el jefe del ente acusador habló de las diferencias en las cifras de incautaciones y del trabajo con las Fuerzas Militares y de Policía contra el narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro derogó el decreto 1844 de 2018, que reglamentaba el procedimiento policial “en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas Foto: Presidencia

Fiscal, ¿qué opina del decreto sobre drogas que derogó el presidente Gustavo Petro?



Es una ofensa del presidente Petro y su gobierno contra las familias colombianas, contra las mujeres y sus hijos en el país. Los derechos fundamentales de las familias y los niños colombianos son objeto de burla con esta decisión. El decreto derogado protegía los entornos seguros de esa población para que los vendedores de droga no afectaran a las familias colombianas. Por eso derogar el decreto deja sin piso las herramientas de prevención y protección de la Policía Nacional en materia de microtráfico, sin que se advierta ninguna medida concreta para compensar dicho vacío.



Así, no solo se deja sin vigencia una disposición que era adecuada y razonable para el cumplimiento de esos propósitos, sino que se deja a su suerte a poblaciones vulnerables. Esto, a la larga, beneficia a las estructuras criminales detrás del narcomenudeo, que contarán con mayores libertades y menos controles para desarrollar su actividad.



El ministro de Justicia y otros voceros del Gobierno dicen que tumbarlo se ajustó a lo dictado por la Corte Constitucional...



Pienso que ese argumento desvía y simplifica el debate, porque el punto no es ese. Estamos de acuerdo en que no se debe criminalizar a los consumidores, sino hacer frente al microtráfico y a las organizaciones criminales detrás de él. La norma derogada era una herramienta en ese sentido. Es justamente ese el vacío que deja esta decisión, pues el Gobierno Nacional no tiene un norte claro y específico en la materia. Ello sucede porque no se preocupan por conocer las dinámicas territoriales en las que se mueve la criminalidad, con la falsa creencia de que con simples ideas o discursos o derogando normas de un plumazo se puede desarrollar una política pública. Una vez más, desorden, improvisación y descuido de las funciones de la Policía Nacional en materia de seguridad y prevención.

El Gobierno no se preocupa por conocer las dinámicas territoriales en las que se mueve la criminalidad, con la falsa creencia de que derogando normas se puede desarrollar una política pública FACEBOOK

En cuanto a incautaciones de estupefacientes, ¿qué cifras maneja la Fiscalía en lo corrido del año?



La Fiscalía lleva 4 años luchando contra el narcotráfico y no beneficiándolo como ha ocurrido en el último año por parte del gobierno de Gustavo Petro a través de la solicitud de levantar las órdenes de captura contra narcotraficantes con fines de extradición o buscando despenalizar la cadena del narcotráfico como se intentó a través del fallido proyecto de ley de humanización que presentó el Gobierno en marzo de este año.



Las cifras nuestras son contundentes. En 4 años hemos incautado 1.353 toneladas de droga, 595 este año; 7.031 capturados con 289 organizaciones al narcotráfico desmanteladas y 14.180 capturas por microtráfico con 1.829 bandas criminales desmanteladas en el país.



¿Y cómo comparten la información con las Fuerzas Militares y de Policía sobre esos golpes al narcotráfico en el país?



El trabajo articulado con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y autoridades de otros países es permanente, aunque se ha dificultado el último año. Aun así, existe transferencia de información y la actividad operativa tanto en el territorio nacional como en aquellas actividades de coordinación trasnacional en las que participan las diferentes instituciones.



A partir de estas acciones se han obtenido importantes resultados en la identificación, investigación y judicialización de diversas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a nivel nacional e internacional. Más allá de las dificultades en el relacionamiento con el Gobierno, la función de la Fiscalía es trabajar para que la institucionalidad no se derrumbe. Seguimos jugados en eso.

Francisco Barbosa, fiscal general. Foto: Fiscalía

Fiscal, algunos sectores señalan que no cuadran los números de ustedes y las que presenta el Gobierno. ¿Cómo explicar eso?



En la Fiscalía General de la Nación y en el Ministerio de Defensa Nacional hemos identificado diferencias entre los reportes de cifras sobre incautaciones de cocaína y marihuana, así como sobre la conversión y destrucción de laboratorios. Esta situación ha conducido a crear, desde el pasado mes de abril, un espacio de trabajo conjunto con el objetivo identificar las diferencias en los reportes de cifras. Ojalá la articulación técnica continúe porque la Fiscalía General, nuestras Fuerzas y el Ministerio de Defensa deben mejorar y seguir sosteniendo el Estado de derecho en Colombia.



Supimos que la Policía quería cambiar los protocolos para que cocaína líquida encontrada en laboratorios se contara como cocaína pura y que la Fiscalía se opuso. ¿Qué fue lo que pasó?



A través de los informes presentados por los diferentes despachos fiscales, la Fiscalía encontró que la Policía Nacional usa un instructivo del 2019 para determinar la cantidad real de base y clorhidrato de cocaína en solución encontradas en los laboratorios clandestinos que son destruidos y que puede estar generando malinterpretaciones. Lo anterior fue puesto en conocimiento en las diferentes mesas de trabajo con el Ministerio de Defensa y, a la fecha, el mencionado instructivo se encuentra en revisión con el fin de evitar estas conversiones, que al mes de septiembre ya sumaban más de 5 toneladas de cocaína. Es de advertir que el propósito de la revisión de este instructivo busca evitar inconsistencias en los reportes de información.



Incautación de una tonelada de cocaína en el puerto de Cartagena proveniente de Ecuador y con destino Bélgica,. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

El presidente Petro le dijo esta semana que capture a los narcotraficantes de los que tiene pruebas, ¿qué le responde?



Lo que ocurre es que, en medio de su activismo e irresponsabilidad, Gustavo Petro debe recordar lo que significa ser Presidente de la República: gobernar, gerenciar, ejecutar y, naturalmente, respetar los principios de separación de poderes y autonomía judicial. Aquí hay tres puntos importantes.

Es el Presidente quien ha pretendido dar a narcotraficantes un tratamiento político, es el Gobierno el que ha promovido proyectos que dejan sin sanción penal la cadena productiva de narcotráfico FACEBOOK

TWITTER

Primero, las investigaciones penales no se deciden como a él le parezcan o de acuerdo con sus sesgos y prejuicios, sino en derecho y con suficiencia probatoria.



Segundo, nuestro control son los jueces de la República y nuestros resultados en materia de impacto a las estructuras de narcotráfico están ahí para el escrutinio ciudadano.



Tercero, ¿se puede decir lo mismo del Gobierno Nacional? Claramente no. Es la Fuerza Pública la que no está ejecutando las órdenes de captura que la Fiscalía obtiene, es el Presidente quien ha pretendido dar a narcotraficantes un tratamiento político, es el Gobierno el que ha promovido proyectos de ley que dejan sin sanción penal la cadena productiva de narcotráfico. Que miren la viga en su propio ojo.

