Seis entregas, en el balance de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

Gracias a las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre al menos 17 lugares que estarían en riesgo y donde habría cuerpos de víctimas del conflicto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha adelantado un acompañamiento desde su labor extrajudicial en el que ha revisado y clasificado la información de 136 posibles lugares de disposición de cuerpos, en cinco departamentos. La mayoría de estos han sido cementerios.

Esta información fue difundida por la UBPD en sus rendiciones de cuentas virtuales, a través de su canal de YouTube, en el último mes, justo antes de la semana del detenido desaparecido que se conmemora entre el 26 y el 31 de mayo, esta semana.

En el marco del estudio de estas medidas de protección, cientos o tal vez miles de cuerpos son de interés para la justicia transicional. Es el caso de los cuerpos del Cementerio Universal, de Medellín, donde se presume que habría restos de víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. De estos, la Unidad de Búsqueda ha sometido a análisis preliminar a 133 y ha entregado otros 59 al Instituto Nacional de Medicina Legal.



Esos cuerpos estaban en el Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia, sobre el cual están vigentes medidas cautelares decretadas por la JEP, al igual que los cuerpos provenientes del cementerio de Orobajo, corregimiento en Sabanalarga, municipio de la zona de influencia de Hidroituango.



Esta región también es objeto de estudio de medidas cautelares por solicitud de las víctimas. De allí, 185 cuerpos han sido sometidos a análisis preliminar.



En su relación con la JEP, la Unidad ha procesado 117 resoluciones de esta entidad entre 2019 y el primer trimestre del 2020, en las cuales ha identificado 55 posibles casos de personas desaparecidas. Además, en 12 de estas resoluciones, se referencian posibles lugares de disposición de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.



De forma voluntaria, 36 comparecientes ante la JEP se han acercado a la Unidad para hacer aportes a la búsqueda de personas. Entre estos, 27 han sido excombatientes de las Farc, 8 integrantes de la Fuerza Pública y uno más, un agente del Estado que no pertenecía a la Fuerza Pública.



Asimismo, por orden de la JEP, 17 personas están obligadas a acudir ante la Unidad de Búsqueda para aportar información. Estos son un excombatiente de las Farc, un agente del Estado distinto a la Fuerza Pública y 15 personas que sí pertenecían a la Fuerza Pública.



Otra parte del trabajo de la Unidad de Búsqueda se ha concentrado en el impulso al proceso de identificación de los cadáveres que están dispuestos en distintos lugares, pero cuya identidad no ha sido establecida. Para esto, ha sistematizado casos que no estaban en las bases de datos de las entidades.



En total, van 13.316 casos ingresados a los instrumentos de diagnóstico de la Unidad de Búsqueda y 6.382 al Sistema de Información Red de Desaparecidos Cadáveres (Sirdec), de Medicina Legal.



Es decir, son casos de personas no identificadas cuyos cuerpos se han recuperado, pero que no estaban registrados en las bases de datos, y por lo tanto, de aparecer alguno de sus familiares, no habría podido encontrarlo a través de ese sistema.



La región del país con más casos de este tipo es el Nororiente, con sede en Bucaramanga. Allí, 4.235 casos fueron registrados en la base de la Unidad y 2.450 en el Sirdec.



Por otro lado, en un piloto de revisión documental de expedientes inactivos de la Fiscalía en Pasto y Cúcuta fueron revisados y clasificados 2.555 expedientes. De allí se obtuvo información de 607 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.



De estas, 182 personas no estaban incluidas en el sistema de información de la Fiscalía sobre investigaciones penales, y 424 fallecidas sin una identidad definida dentro de los expedientes.



Por otro lado, en revisión de expedientes activos, la Unidad ha obtenido información de 132 casos denunciados a la Fiscalía y ha accedido a 60 procesos en despachos de investigadores de esa entidad. También ha encontrado 8.296 registros de prospecciones y recuperaciones de cuerpos.



En virtud del convenio de la Unidad con la Fiscalía, a cinco años, la Unidad tiene el trabajo de revisar más de 100 mil cajas con información similar, que ayude a la misión que tiene la entidad extrajudicial de establecer el total de desaparecidos más aproximado a la realidad.



La Unidad ha establecido convenios y acuerdos para acceder a información del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Ministerio de Defensa.



Asimismo, ha gestionado acceso a bases de datos de la Procuraduría, la Registraduría, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Medicina Legal, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio del Interior, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Justicia Penal Militar, la Unidad de Restitución de Tierras y la Defensoría del Pueblo.



La Unidad de Búsqueda ha participado, dirigido, coordinado, impulsado o contribuido en seis entregas dignas, junto con otras entidades. La mayoría de información de estas entregas se mantiene bajo reserva por protección a las familias.



