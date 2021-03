Cierran investigación a Fiscal General por viaje a San Andrés

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cerró la investigación contra el fiscal general, Francisco Barbosa, por su visita a la isla de San Andrés, en junio del año pasado.

La Comisión consideró que en el viaje no se configuró ni delito ni falta disciplinaria.



Por esto expidió auto inhibitorio tras no encontrar hechos que demuestren que haya hecho uso indebido de recursos públicos en dicho viaje.



La denuncia había sido presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas al considerar que el hecho de que se desplazara con su hija y una amiga, configuraba una irregularidad.



El fiscal Barbosa, en una rueda de prensa, reconoció que en un puente festivo viajó a San Andrés acompañado de su hija y una amiga de ella. El desplazamiento ocurrió en medio de una visita oficial del Fiscal y del Contralor General a la isla.



En su momento Barbosa dijo que su hija le manifestó su interés de acompañarlo al viaje y él hizo las consultas legales, que asegura, concluyeron que no había irregularidades legales ni disciplinarias para hacerlo.



"Yo sufragué los gastos y cuando me llamen a la Comisión de Acusaciones lo sustentaré. Yo soy el más respetuoso de las decisiones judiciales y de mi juez natural. Acudiré cuando me llame la Comisión para explicar cada uno de los temas que tienen que ver con esta comisión", dijo Barbosa.



Y añadió "si el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por acompañarme, yo recibo las piedras con tranquilidad".

