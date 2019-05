Por problema de plagas cierran cocina en la cárcel La Modelo 

La Secretaria de Salud cerró desde ayer la cocina de la cárcel La Modelo en Bogotá, mientras que no se tenga un plan de contingencia debido a un problema de plagas encontrado en las instalaciones en las que se prepara la comida al interior del penal.

Según la entidad, ayer se realizó una visita a ese centro penitenciario con el fin de levantar una medida sanitaria que tiene en su contra sin embargo, se encontraron plagas, por lo que se mantuvo el cierre que se tenía y se amplió a la zona de producción.



Según fuentes del Inpec aunque la suspensión se dio desde ayer, el servicio no se ha dejado de prestar, pues el contratista ha preparado los alimentos por fuera del penal y luego los ingresa para el consumo de los internos.



Al parecer ya se están haciendo las gestiones para que mañana se reabra la cocina de la cárcel y se restablezca el servicio.



La Secretaria también dijo que se está aplicando un plan de contingencia que se aplicara de inmediato.



Hasta el momento la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que se encarga de la administración de estos servicios al interior de las cárceles, no se ha pronunciado al respecto.



De acuerdo con la Unidad de Trabajadores Penitenciarios (Utp), sindicato del Inpec, los problemas en la alimentación de los internos son frecuentes. Esta vez el problema, según ellos, viene del almacenamiento de los alimentos en las bodegas.



"El operador privado que ganó contratación se retrasa en suministrar alimentos, se hace a deshoras, no se cumple con especificaciones y secretaria de salud ordena cierre por desaseo, plagas, ratas, cucarachas. Insólito", aseguró la Utp.

Quien responde ante el cierre del rancho en cárcel modelo? proveedor privado de alimentación no cumple con el contrato, PPL sin alimentación @USPEC_Colombia no se pronuncia, @INPEC_Colombia se queda con el problema, esperamos un motín en el establecimiento? O que actúe la adm? — UTP Colombia (@UtpcolombiaOrg) 28 de mayo de 2019

"Se queda con el problema ¿Esperamos un motín en el establecimiento o que actúe la administración?", trinó la Utp.





JUSTICIA