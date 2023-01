La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta este viernes sus primeras recomendaciones tras la visita que hizo al país durante el paro nacional de 2021.



Ese año, entre el 8 y 10 de junio, delegados del organismo internacional viajaron hasta Colombia para tomar atenta nota de los distintos movimientos sociales que se llevaron a cabo por varios meses en diferentes ciudades.

Días después de la visita, hubo un balance preliminar realizado por la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, en el cual se anunció que la mayoría de marchas fueron pacíficas, pero que hubo discursos estigmatizantes y excesos de fuerza que llevaron a la no garantía de los derechos humanos.



Esa vez fue cuando la Comisión recomendó separar a la Policía y su Esmad del Ministerio de Defensa, para de esa forma "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares".



Tras los respectivos análisis, en este último informe de seguimiento se delimitaron en observar, por ahora, 28 de las 41 recomendaciones que en su momento se anunciaron en visitas de trabajo. Fue así como se determinó que 11 de esas sugerencias siguen pendientes de cumplimiento por parte del Estado.



Mientras que 14 ya fueron parcialmente cumplidas, y tres se cumplieron y de manera parcial sustantiva. Para llegar a tales cifras, la CIDH tuvo en cuenta un análisis por cada recomendación y su respectiva problemática.



"Para cada recomendación, se presenta un análisis sobre el nivel de cumplimiento, las principales problemáticas y hallazgos identificados, avances en los procesos de implementación, y la información oficial que se recibió por parte del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil", compartió la Comisión a través de un comunicado.



Uno de los antecedentes más recientes a este pronunciamiento sobre el paro de 2021 fue el de si había personas desaparecidas durante las marchas, a lo cual la Fiscalía salió a aclarar que en sus registros todas las denuncias por desapariciones ya fueron esclarecidas y no hay personas a las que no se les conozca su paradero.



En lo que respecta a sus 28 casos, la CIDH reconoció el esfuerzo que ha hecho el Estado colombiano con el fin de adoptar "medidas efectivas" para cumplir las observaciones planteadas, "varias de ellas sustantivas y que contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad y normativa del derecho a la protesta social".



Además, el organismo internacional destacó la disposición para elaborar el informe, y los aportes de la sociedad civil para contribuir en el proceso de seguimiento de recomendaciones.



