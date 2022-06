Este miércoles 22 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchará a representantes de organizaciones afro sobre la la situación de invisibilidad estadística en la que se vio la población afrodescendiente a raíz de errores presentados durante la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



En la audiencia de la CIDH se denunciarán los efectos que representa para los afrodescendientes la reducción de un 30,8 por ciento del número de personas contabilizadas como parte de esta población en dicho censo. Según el Dane, se pasó de 4.311.757 personas censadas como afros en 2005, a solo 2.982.224 en 2018.



Las organizaciones que expondrán las implicaciones de estos hechos son: Ilex Acción Jurídica, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (Cnoa), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), y la Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, y el Proceso de Comunidades Negras (PCN).



Al respecto, la Corte Constitucional anunció el año pasado que estudiaría la tutela que presentaron dichas organizaciones contra el Dane por el censo que ‘desapareció’ al 30 por ciento de la población que se reconoce como afrocolombiana. La tutela continúa en revisión por parte del alto tribunal.



Según su argumentación, a pesar de que era un hecho notorio el error estadístico, el Gobierno Nacional procedió a utilizar el censo de 2018 para elaborar políticas públicas, sin tener en cuenta el subregistro que, además, vulneraría los derechos a la igualdad y no discriminación, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la información y que atenta contra el principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.



En dicha acción judicial, las organizaciones le pidieron a la Corte Constitucional que le ordene al Estado suspender el uso de los resultados del Censo 2018 para lo relacionado con el diseño de políticas públicas para la población afrodescendiente del país, hasta tanto se realicen los ajustes

correspondientes.



Por su parte, en diálogo con EL TIEMPO el pasado 8 de diciembre de 2021, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, señaló que la cifra de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida es el dato oficial que hoy se usa para identificar a la población afro.

Juan Daniel Oviedo, director del Dane

“A partir del reconocimiento de esa falla en la pregunta, el Dane lo que hizo fue establecer que la oficialidad del volumen del autorreconocimiento se fijó con el de la Encuesta de Calidad de Vida”, dijo al explicar que con herramientas metodológicas se ha podido hacer la desagregación a nivel municipal de esos datos.



Oviedo dijo que los datos del censo de 2018 ya no pueden cambiarse, por lo que se optó por usar la información de la encuesta ya que, dijo, lo que tiene valor legal no es la cifra como tal del censo sino la que certifique el Dane.



También aclaró que los recursos para la población afro no se entregan en función del censo sino de la información que certifique el Dane, que certificó como dato oficial el de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, que es de 4'671.160 personas.



Sin embargo, para las organizaciones, esta situación “evidencia el incumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos referentes a la protección de grupos históricamente discriminados y la transparencia en la información que se recoge, sistematiza y analiza para evaluar el desarrollo de la garantía de los derechos humanos”.



Durante la audiencia, las organizaciones citantes explicarán a la CIDH las implicaciones de esta situación para los afrodescendientes, y expondrán las “deficiencias del Estado al adoptar medidas que realmente puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido esta población, especialmente en un contexto como el de la pandemia”.



Para los representantes, la audiencia les permitirá exponer el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos

históricamente discriminados.

