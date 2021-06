CIDH admite caso por el homicidio del abogado Eduardo Umaña

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para su estudio el caso por el crimen del reconocido abogado y defensor de derechos humanos José Eduardo Umaña Mendoza, perpetrado por integrantes de la banda La Terraza el 18 de abril de 1998 en un contexto de amenazas e intimidación que recibía por su labor.



Transcurridos 23 años, con el caso en la impunidad y sin que se haya esclarecido la autoría intelectual del crimen, la CIDH consideró que se aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos en Colombia y que el mismo debe ser estudiado de fondo.



"La Comisión observa que la presente petición incluye alegaciones con respecto a la presunta ejecución extrajudicial de José Eduardo Umaña Mendoza como consecuencia de su labor como defensor de derechos humanos en el marco de distintas amenazas persistentes y atentados en contra de su vida e integridad y la falta de protección judicial efectiva e investigación de tales hechos, prácticas inadecuadas de investigación, así como la migración forzada de la familia de la presunta víctima", dice el informe de admisibilidad.



Eduardo Umaña Mendoza, quien destapó crímenes de inteligencia militar, fue víctima de una mujer y dos hombres de la banda La Terraza que se hicieron pasar por periodistas y entraron a su oficina el 18 de abril de 1998 en Bogotá y que estaban la mando del paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'.



La Fiscalía declaró el crimen de Umaña como de lesa humanidad el 27 de septiembre de 2016, enmarcándolo en un contexto de crímenes cometidos por paramilitares contra defensores de derechos humanos como los de los investigadores del Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón, ocurrido el 19 de mayo de 1997; y el homicidio de Jaime Garzón, el 13 de noviembre de 1999.



Todos estos casos están vinculados a la casa Castaño y en ellos se alega la participación de agentes del Estado, en hechos que no han sido esclarecidos por la justicia. El 31 de agosto de 2020, la Fiscalía General dictó medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor en contra de 'Don Berna' por su posible participación en el crimen de Eduardo Umaña Mendoza.



La petición elaborada por la familia del reconocido jurista asegura que a raíz de su labor, Umaña "fue objeto de seguimiento por parte de miembros de los servicios de inteligencia incluso desde su época de estudiante" y recibió amenazas entre septiembre y octubre de 199; en abril de 1993; y en 1996.



En particular, la familia señaló que el 16 de febrero de 1998 Umaña fue a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para denunciar las amenazas de muerte que había recibido por teléfono los últimos 15 días. Y que, a principios de marzo de 1998 el abogado comunicó al Director Nacional del CTI información acerca de presuntos vínculos entre la Fiscalía 101 delegada ante las fuerzas militares y los servicios de inteligencia del Ejército en relación con la planeación de un atentado en su contra.



En el documento de la CIDH se detalla que Umaña acudió a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia con el propósito de pedir protección, luego de haber recibido en su oficina la visita de un miembro de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército.



Tras el crimen, sus familiares y estudiantes vinculados a la la oficina jurídica de Eduardo Umaña recibieron amenazas y debieron salir del país en 1998. Ante la CIDH, el Estado Colombiano alegó que todavía la familia podía acudir a recursos en la justicia colombiana como argumento para pedir la no admisión del caso.



Indicó la Fiscalía que el 12 de mayo de 2015 se tomó la declaración a 'Don Berna' y que el 19 de marzo de 2016 se ordenó un análisis del caso en contexto y análisis comparativo entre la investigación adelantada por el homicidio de Eduardo Umaña y la seguida por el homicidio de Jaime Garzón Forero.



La CIDH recordó que el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso

penal ordinario como la vía idónea para esclarecer los hechos y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario. Y señaló que, en este caso, la Fiscalía inició una investigación en abril de 1998 y que en 2016 declaró el crimen de lesa humanidad, sin que se hayan producido mayores avances.

Camilo Umaña, hijo de Eduardo Umaña, señaló a EL TIEMPO que la petición a la CIDH inició precisamente por la denegación de justicia en Colombia y falta de avances en la investigación penal.



Umaña explicó que en Justicia y Paz, alias 'Don Berna' "admitió responsabilidad por mando por estructuras paramilitares que participaron en el asesinato, pero no ha revelado ningún tipo de detalles ni verdad auténtica".



Esa admisión se hizo en el marco de la audiencia de imputación de cargos que se le adelanta desde el año pasado al exjefe paramilitar. La semana pasada, la magistratura le preguntó a Salvatore Mancuso sobre el crimen de Eduardo Umaña y este respondió que podría dar detalles si le permiten acceder a información contenida en memorias externas y en su computador.



"Después de 20 años pidiendo justicia, presentamos una petición internacional. La admisibilidad implica que la CIDH reconoce que en Colombia no se ha proveído un recurso efectivo para juzgar el caso", dijo Umaña.

