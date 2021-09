'No estuvo en riesgo la seguridad aérea:' Aerocivil sobre ciberataque

Fuentes de la Aeronáutica Civil le explicaron a EL TIEMPO que a algunos funcionarios de este organismo les llegó un correo con un virus informático, por lo cual debieron activar varias alertas siguiendo el protocolo de seguridad establecido para estos casos.



Aclararon que dichos correos fueron consultados desde las redes internas de la Aeronáutica, las cuales no tienen relación con los sistemas de seguridad aérea del país.



Asimismo, fueron enfáticos en explicar que la información sobre desplazamientos aéreos del presidente Iván Duque no estuvo en riesgo.



"Hubo un ataque a nuestra ciberseguridad, por eso se suspendieron ciertos servicios internos como medida de protección. No se comprometió, ni está comprometida la operatividad y el servicio está prestándose con normalidad", afirmaron.



Finalmente, desde este organismo informaron que se activó un plan de contingencia con apoyo del Ministerio de Transporte, de MinTIC y de la Fuerza Aérea. "Paulatinamente se va a restablecer el servicio interno", concluyeron.

