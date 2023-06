Este mediodía, el presidente Gustavo Petro, se refirió al escándalo de las chuzadas desde la Escuela Militar Jose María Córdova, donde encabezó el ascenso de 235 cadetes al grado de subtenientes.



"Aquí a nadie de ustedes (integrantes de la Fuerza Pública), se les ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal, ni a ilustres o poderosos exfuncionarios, ni a personas humildes", aseguró el Presidente.



Y agregó Petro, sobre las chuzadas ilegales, "ni se les ha dado esa orden, ni se les dará".



"Desde algunos medios de comunicación, algún alto funcionario del Estado, que no tiene esa función, les ha dicho a ustedes (los militares) que desobedezcan al presidente de la República. Eso se llama sedición. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y ejerce todos los días esa función”: afirmó el Jefe de Estado sin dar un nombre específico.



Petro reiteró que la garantía de los derechos plenos "es el triunfo del propio Gobierno",



En esa línea, el Presidente afirmó; "no verán opositores chuzados en este Gobierno, nosotros no hacemo eso", y añadió, sin dar un nombre en concreto que "el funcionario que nos está sindicando de eso, que investigue bien".



Que investigue, en referencia tácita al fiscal Francisco Barbosa, "con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del gobierno, con la misma premura que tiene para ver como captura un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros", enfatizó el Jefe de Estado.



Y siguió cuestionado a ese funcionario - que no menciona - "con esa misma premura debería haber allanado las casas de los asesinos del 'clan del Golfo', cuyas direcciones tenía en su poder, con nombres propios. Aún hoy , no llega el informe sobre las investigaciones que se han hecho por los asesinatos, sistemáticos de los líderes sociales, de cuidadadanos del común en la costa Caribe y en todo el país", se cuestionó el Presidente.

Laura Sarabia, Gustavo Petro y Armando Benedetti Foto: Archivo particular

Señaló Petro que él tiene la autorización de la Constitución para solicitar los informes que mencionó, lo suales afirmó: "no llegan. Llegan primero los allanamientos".



El Presidente, insistió que ha peddo en repetidas ocasiones los "crimenes de lesa humanidad registrados en Colombia (...) pueden investigarnos hasta el último centímetro, pero entregenme esos informes", reiteró.

"El Estado no esta para proteger criminales, el Estado esta para capturarlos", afirmó.



En medio de su discurso, confirmó que Laura Sarabia, quien era su jefa de Gabinete, y Armando Benedetti, quien era el embajador de Colombia en Venezuela, salen del Gobierno.

Chuzadas y polígrafo

El fiscal Francisco Barbosa, en rueda de prensa (ayer) denunció que en enero la Policía Judicial, interceptó los teléfonos de la niñera, Marelbys Meza, y de una empleada de la casa de la Jefa de Gabinete, Fabiola Teherán.



Esas interceptaciones, que eran ilegales, se encubrieron como supuestas escuchas a teléfonos del ‘clan del Golfo’.



Barbosa dijo que los dos números eran los mismos que la fiscal que recibió la denuncia de Sarabia se había negado a interceptar y que “le sugirieron” allegados a la seguridad de la mano derecha del presidente Petro.



Los hechos, se relación a la denuncia que hizo Sarabia del hurto de 7 mil dólares, en los que pudo estar involucrado el personal de servicio de su casa.



