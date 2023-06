En la noche de este jueves, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se refirió al tema de las interceptaciones ilegales que involucran a dos empleadas de Laura Sarabia, jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro.



Velásquez calificó este "hecho como lamentable”, y recordó que él fue víctima de interceptaciones ilegales “con un mecanismo muy similar al que ahora se está revelando".



En su cuenta de Twitter, el ministro escribió:



"Con la misma vehemencia con la que en el pasado reclamé justicia, lo hago hoy. Quienes ordenaron las recientes interceptaciones ilegales no pueden quedar en la impunidad. Por el bien del gobierno al que pertenezco, toda la verdad debe ser conocida por el país."

De acuerdo con el Ministro, se comunicó "con el director general de la Policía Nacional, el general Salamanca y le di una instrucción muy concreta, que quiero reiterar públicamente: tiene que descubrirse quién dio la orden”, aseguró el Ministro.



Velásquez añadió que “esto no es un asunto de un investigador de la Dijín, que no tiene la iniciativa para hacer lo que ocurrió", y de inmediato le Pidió a "la Fiscalía General que adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso”.



En esa línea, el jefe de la cartera castrense señaló que esa investigación debe adelantarse internamente en la Policía Nacional y advirtió que "este Gobierno no tolera las interceptaciones ilegales”.



El Ministro dijo que muchos que de los que hacen parte del actual Gobierno padecieron "en gobiernos anteriores, prácticas de esta naturaleza", por lo que reiteró que "esto no se puede repetir en el país".

Consejo de seguridad en Guaviare. Foto: Ministerio de Defensa

'Aquí no vamos a proteger a nadie'

Velásquez, en tono enérgico, afirmó: "El que tenga que responder, tendrá que responder. Aquí no vamos a proteger a nadie, no vamos a ocultar a nadie, cualquiera sea su calidad”.



De acuerdo con el jefe de la cartera castrense, se pensaba que la práctica de las 'chuzadas' se había acabado. "Estaba desterrada, desafortunadamente ha tenido esta frustrante repetición, pero que con la decisión y voluntad del Gobierno se sabrá toda la verdad de lo que ha ocurrido".



Para el Ministro no saber la verdad da pie a la repetición de los hechos, por lo que afirmó que asumía como compromiso, "al igual que el director de la Policía Nacional y el Gobierno, descubrir la verdad sobre esta interceptación ilegal".

El ministro @Ivan_Velasquez_ afirmó que le ha dado la instrucción al @DirectorPolicia que se adelante una investigación interna para conocer quién dio la orden de realizar interceptaciones ilegales e hizo un llamado a la @FiscaliaCol para que se realicen las investigaciones con… pic.twitter.com/SMWfDs7ky7 — Mindefensa (@mindefensa) June 2, 2023

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que la Policía Nacional volvió a las viejas prácticas de interceptar de manera ilegal, acción más conocida como 'chuzadas'.



Hizo referencia a Marelbys Meza, la niñera que estuvo al servicio de Laura Sarabia y quien fue interceptada de manera ilegal por parte de funcionarios de la Policía Judicial, Dijín.



De acuerdo con el Fiscal General, desde una sala de comunicaciones de la Dijín, se falseó la orden para interceptar a la exniñera y a otra señora que trabajaba en la casa de Sarabia, "a las que hicieron pasar como auxiliares del 'clan del Golfo'".



En la orden, aparecian con los alias de la Madrina y la Cocinera, supuestas auxiliadoras del 'clan'.



