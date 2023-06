Este mediodía del lunes, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, se refirió a la interceptación ilegal de los celulares (de dos trabajadoras de Laura Sarabia, jefa del Gabinete de Gustavo Petro) desde la sala de escuchas de la Policía Judicial (Dijín).



El general Salamanca aseguró que la la directora de la Dijín, en el momento de los hechos, la general Olga Patricia Salazar, "nunca supo de las interceptaciones".



(La general (Salazar) me dijo que no había sido consultada y ella me manifestó que había fortalecido los controles en la sala de interceptaciones", aseguró el director de la Policía.



El general Salamanca dijo que es mejor que la investigación avance "para que el país conozca la verdad".



Señaló que "aquí nada fue a espaldas de la Policía, porque aquí cada uno responde por sus actuaciones. Pero insisto, ante estos hechos es la autoridad de la Fiscalía la que debe esclarecer los hechos".



General Olga Patricia Salazar, directora de la Dijín Foto: Policía

El director de la Policía señaló -sobre el hurto a Sarabia- que desconocía que se hubiera recuperado parte del dinero.



"No tengo esa información porque no hemos dispuesto ninguna actividad investigativa, porque (insistió) la Fiscalía y la Procuraduría asumieron la investigación", aseguró Salamanca,



El oficial aseguró que el coronel Carlos Feria Buitrago, jefe de seguridad de Gustavo Petro, "sigue en el cargo".



​La semana pasada, en rueda de prensa, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que la Policía Nacional había vuelto a las viejas prácticas de interceptar de manera ilegal, acción más conocida como 'chuzadas'.



En este caso, se refiere a que Marelbys Meza y Fabiola Perea (dos extrabajadoras de Laura Sarabia) habían sido interceptadas de manera ilegal por parte de funcionarios de la Policía Judicial (Dijín).



