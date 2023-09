El candidato a la alcaldía de Valledupar, Christian José Moreno, recibió varias amenazas a través de mensajes intimidatorios en su celular y por medio de vallas en las que supuestamente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o 'clan del Golfo' le pidieron que renuncie a sus aspiraciones.



(Puede ver: Investigan a guardias del Inpec que dejaron entrar a la cárcel un ataúd con alias Numar)

Moreno viene de ser congresista de la República, y en su propuesta para gobernar a la capital del Cesar ha rechazado enfáticamente la presencia de grupos armados ilegales en la zona. Eso, según él, le ha costado varias amenazas que se han dado desde 2022, pero que se intensificaron en marzo y septiembre de este año.



"He sido un duro crítico de la incidencia en Valledupar del tráfico y microtráfico. La ciudad hoy está inyectada de drogas que han venido desde el Catatumbo y el sur del Bolívar, y ha terminado envenenando a la juventud de Valledupar", resaltó.



En entrevista con EL TIEMPO, el candidato denunció cuáles han sido las últimas amenazas que ha recibido a su integridad, y la respuesta que las autoridades le dieron a ello, la cual considera que no es la suficiente.

Facebook Twitter Linkedin

Candidato amenazado en Valledupar Foto: Archivo particular

¿Qué le han dicho sobre estas amenazas?

Algunos líderes que me apoyan, simpatizantes, me han pedido que baje un poco el discurso y las críticas frente a eso (tráfico) porque hay estructuras ya organizadas. Yo creo que esa puede ser, sin afirmarlo, una de las causas.



(Le dejamos: Escándalo en cárcel de Santa Marta: presos despidieron a muerto que entraron en ataúd)

¿Desde cuándo vienen los mensajes en contra?

En Valledupar desde marzo, yo interpuse una denuncia penal, con eso no ha pasado nada de fondo, y la UNP me terminó entregando un botón de pánico y un chaleco antibalas, me lo entregaron luego de un análisis de riesgo que me hicieron cuando terminé de ser congresista en junio. Yo traía un nivel de riesgo extraordinario, y aporté algunos elementos sobre situaciones relacionadas que se venían presentando con el Eln.



Pero esto se ha acrecentado desde finales de agosto y lo que va de septiembre, cuando ya hubo grafitis en vallas, dañaron otra con anterioridad a mediados de agosto, y estos grafitis en ciertas paredes.

¿Cuántos daños se han registrado a su campaña?

Dos vallas y entiendo que han sido como tres paredes más que han puesto en el municipio.

Facebook Twitter Linkedin

Policía en Valledupar. Foto: Prensa Policía del Cesar

¿Las amenazas también han sido por mensaje?

Sí, también. Esos hostigamientos también le ha llegado a un concejal del partido que nos avala, que es En Marcha, por su apoyo.



(Le dejamos: Fiscalía identificó a quienes habrían amenazado a Andrea Petro y al director de la SAE)

¿Usted se contactó con las autoridades?

Hace más o menos 15 días puse esto en conocimiento de la Policía activando la ruta del Plan Democracia, y realmente tuvo atención frente al caso hasta el día miércoles. La cosa había sido muy displicente, la atención con la Policía, y así se los hice saber. Ya por la gravedad de la situación me aclararon que ellos no son los encargados de los candidatos, sino que es la UNP.

Me genera preocupación la demora en las decisiones y las medidas que requiero para la garantía del proceso electoral, uno no sabe qué puede ocurrir. FACEBOOK

TWITTER

De aquí a que la UNP active una ruta, haga sus análisis de riesgo y adelante todo esto, el proceso electoral tranquilamente ha pasado y a uno le han podido hacer daño. Me genera preocupación la demora en las decisiones y las medidas que requiero para la garantía del proceso electoral, uno no sabe qué puede ocurrir.

¿Siempre han sido las Agc las de las amenazas?

Las Agc están teniendo una marcada presencia en Valledupar, no es la primera vez que pasa, en ciertos marginales se han dado este tipo de hostigamientos marcando la zona. Para mí es primera vez que esto se está presentando en torno a las Agc, porque yo había denunciado el año pasado situaciones con el Eln.

¿Qué les pide a las autoridades ante estas intimidaciones?

Es necesario que el Estado nos garantice seguridad y protección para llevar el proceso electoral, hoy la garantía no es la mejor ante estos casos reiterativos. Esto ha ocurrido con otros candidatos.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: