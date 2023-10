Choque entre Mindefensa y Fiscal por pago de recompensa para evitar compra de votos

Al mediodía de este miércoles, el Gobierno Nacional dio a conocer algunas actividades con las que se busca garantizar la jornada electoral del próximo domingo 29 de octubre, no solo en temas de seguridad, sino de transparencia.



Los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velásquez, así como el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, profundizaron sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro, sobre los pagos de recompensa por información que permita ubicar a quienes buscan la compra de votos.



El Ministro de la Defensa reconoció que el proceso electoral enfrenta la amenaza "de costreñimiento o corrupción al elector", por lo que aseguró que el objetivo es que estas elecciones se desarrollen de manera "libre, transparente y seguras".



Para ello, reiteró la propuesta del presidente Petro que refiere hasta el pago de 5 millones de pesos "para la persona que con su información permita la identificación", de las personas que estén cometiendo este delito.



El ministro del Interior anunció la estrategia del Gobierno.

Ofrecen hasta 20 millones de pesos por ubicación de inmuebles donde se compran votos

Les fueron incautados más de 3 millones de pesos en efectivo.

En esa línea, el ministro Velásquez señaló que hay otra línea de recompensa y es la que busca obtener información identificar "casas, bodegas o depósitos desde donde se pagan por el voto (...) Esa práctica se desarrolla en algunas zonas del país y eso hay que acabarlo", puntualizó.



Por ello, el jefe de la cartera castrense señaló que se ofrecen hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar esos inmuebles.



El Ministro explicó que el dinero para pagar las recompensas tendrá la misma ruta que se adelanta por parte de la Fuerza Pública - evaluar la veracidad de la información - y de acuerdo al resultado se evalúa el pago, cuyo valor sale del plan de recompensas asignado para cada fuerza.

Albeiro Beltrán Salcedo, candidato a la Alcaldía de Cumaribo (Vichada), fue capturado por la Policía.

'Es una declaración desobligante': Mindefensa

El ministro Velásquez consideró - sobre el tema del pago de recompensas - que las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa eran desobligantes.



"Sobre unos temas electorales, cuando usted establece un mecanismo de que va a pagar unas denuncias, o por unas denuncias de unos presuntos hechos posiblemente constitutivos de delitos, se parte de la base de que está corroborando. Cuando paga esa información, eso me parece a mí muy complejo porque finalmente está suplantándose la labor de la Rama Judicial del poder público", aseguró en la mañana de este miércoles el Fiscal.



Reiteró, que el Fiscal conoce cuál es el manejo del pago de las recompensas, y que no se "trata de salir a repartir dinero en tulas", puntualizó el Ministro de Defensa.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que son 250.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que estarán a cargo de custodiar el proceso electoral a lo largo y ancho del país.



Señaló que en Colombia siempre "ha habido una amenaza de corrupción electoral", y que la propuesta del presidente Petro busca disminuir la misma.



Indicó que este domingo, los electores van a acudir a las mesas de votación, y que cada persona "será sometida a la prueba biométrica - huella dactilar - que permitirá identificar de inmediato si es la persona que aparece en la cédula que presenta".



Reiteró, que la legislación colombiana permite el pago de hasta el 10 por ciento del dinero que se incaute en un lugar - para compra de votos - a quien entregue la información.



REDACCIÓN JUSTICIA

