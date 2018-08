Era Maya en la Contraloría terminó en nuevo choque con Lafaurie

El hasta este jueves contralor General, Edgardo Maya, aprovechó sus últimas horas en el cargo para lanzar un último ataque público contra quien considera su principal contradictor: José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán).

En efecto, le envió una dura carta al Ministerio de Agricultura advirtiendo que la licitación para manejar el recaudo de la cuota parafiscal del fomento ganadero y lechero no puede terminar controlada por el gremio que dirige su rival.



Este proceso se adjudicará en cuestión de semanas y, a juicio de Maya, el Ministerio “deberá, imperiosamente, garantizar que la administración de los recusos parafiscales no caiga nuevamente en la órbita de un gremio cuya administración ha sido cuestionada”.



Advierte el ahora excontralor que Fedegán tergiversó los reportes que la Contraloría realizó durante 22 años sobre sus cuentas y que, además, se encontraron irregularidades en el manejo de recursos públicos. La referencia se da porque el gremio de Lafaurie ya había manejado este recaudo parafiscal, pero el anterior Gobierno, por decisión del entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se lo quitó aduciendo falta de trasparencia en el manejo de estos recursos.

De hecho, Maya acusa a Lafaurie de torpedear desde el 2016 el proceso licitatorio para aguardar un cambio de mando en la Casa de Nariño y así obtener más favorabilidad en la adjudicación.



El Presidente de Fedegán, por supuesto, no guardó silencio y le envió al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, su propia respuesta, advirtiendo que la intención de Maya fue politizar su salida de la Contraloría. Además, recuerda se fenecieron las cuentas de su gremio y no se encontraron irregularidades que ameritaran algún proceso.



Y afirma que la entidad de control fiscal no tiene capacidad de control previo por orden de la Corte Constitucional.

$ 90 mil millones en disputa

“De manera aleve y violentando las normas constitucionales en materia de control posterior, (...) asumió una conducta abusiva mediante la cual pretende presionar mediáticamente al Ministerio de Agricultura para que el atropello a Fedegán continúe”, dice Lafaurie.

La licitación para el recaudo parafiscal impacta sobre unos 400.000 ganaderos que pagan esta cuota por vender leche o sacrificar ganado, y que anualmente suma más de 90.000 millones de pesos. Al cierre de esta edición, el Ministerio no se había pronunciado sobre ninguna de estas cartas.



Esta disputa no es nueva. El capítulo más reciente se había dado en la reciente elección de Contralor, Maya se opuso con fuerza a la aspiración de Lafaurie a ese cargo.



