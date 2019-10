Versiones encontradas por prórroga de Oficina de DD. HH. de ONU

Luego de que se conociera que en dos días, el 31 de octubre, se vence el periodo de mandato legal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia y que aún no se ha firmado un acuerdo para prorrogar la permanencia de la entidad en el país, personalidades como el expresidente Ernesto Samper y el exnegociador de paz Álvaro Leyva se manifestaron en redes sociales pidiéndole al Gobierno que permita la permanencia de esa importante oficina en materia de derechos humanos en el país.

En Twitter el expresidente Samper puso un mensaje de alerta diciendo que el Gobierno quería que la oficina de la ONU saliera del país. "¿Sabían que el Consejero Barbosa, para los DD. HH., y la viceministra Mejía, de Relaciones Exteriores, están exigiendo en Ginebra el desmonte de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD. HH .en Colombia?".

Unas horas después, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Gobierno, Francisco Barbosa, dijo que el Gobierno respalda la labor que ha desempeñado y seguirá desempeñando la oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU en Colombia.

La situación frente al futuro de la oficina de la ONU en Colombia incluso motivó un mensaje del exnegociador de paz Álvaro Leyva, quien le pidió a Barbosa que no "hiciera trizas" la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Colombia porque esto "sería una vergüenza".

En la mañana de este martes, en entrevistas de medios de comunicación, el consejero Barbosa ha dicho que la oficina de la ONU para los derechos humanos se mantiene y que los derechos humanos siguen siendo el eje central de la política del Gobierno y que los asuntos puntuales del acuerdo para la permanencia de la oficina los discute la Cancillería.



Precisamente, las negociaciones para mantener la oficina en el país son entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en cabeza de Carlos Holmes Trujillo; y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desde Ginebra, Suiza.



Este lunes, consultado por este diario, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que se han venido adelantando conversaciones al más alto nivel con Bachelet y su equipo de trabajo, con miras a la renovación del mandato de su Oficina en Colombia.



Agregaron que en estas negociaciones el el Estado colombiano han reafirmado su compromiso de continuar trabajando "en estrecha colaboración con la Alta Comisionada y han reiterado la voluntad del Gobierno de que la Oficina permanezca en el país", y que no se está contemplando un escenario en el que antes del 31 de octubre no esté firmado el acuerdo porque las conversaciones se están dando de manera muy constructiva.



Frente a la situación, desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) explicaron que sería delicado si eventualmente no se firmara la prórroga del mandato de la Oficina. Además, 259 organizaciones nacionales, entre ellas la comisión, firmaron una carta solicitando al presidente Iván Duque que agilice la negociación entre su Gobierno y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para la renovación del mandato en Colombia.

Esta oficina de la ONU en Colombia cumple dos funciones en el país, por un lado monitorea todo lo que tiene que ver con Derechos Humanos, y desde 2016 especialmente lo relativo al cumplimiento de los acuerdos de paz en materia de Derechos Humanos; y por otro lado brinda asesoría tanto al Gobierno como a organizaciones sociales en temas de Derechos Humanos. Por ello, desde la CCJ dijeron que si la oficina saliera del país, el Gobierno perdería un aliado y experto muy importante en esa área.



Gustavo Gallón, directora de la CCJ, agregó que el establecimiento de una Oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia es producto de una decisión política de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo (hoy Consejo de Derechos Humanos de la ONU), y que de no haber firmado un acuerdo para prorrogar su mandato en el país antes de la fecha límite, Colombia estaría infringiendo esa determinación de las Naciones Unidas.



No obstante, desde la comisión explicaron que si al jueves no se firma el acuerdo que extiende el mandato eso no significa que la oficina deba salir de Colombia inmediatamente, pero sí los deja en un limbo jurídico y diplomáticos, puesto que no estarían dentro de un marco definido de acción y a que estarían en un país que no les ha dicho que pueden quedarse.

