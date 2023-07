A las 5:28 de la tarde del sábado pasado, las cámaras de un par de aficionados -elevadas hacia el cielo de Villavicencio- registraron en video el cambio de una escena de lo que hasta ese momento era un entrenamiento rutinario de aviones Tucano de la Fuerza Aérea Colombiano.



En pleno vuelo, dos de las aeronaves colisionaron por unos segundos, provocando llamas en una de ellas y su posterior caída en inmediaciones de la pista de la base aérea de Apiay, ubicada en la capital del Meta.



En el accidente murió el piloto del Tucano-T27 que cayó, el teniente coronel Mario Andrés Espinosa González, quien se desempeñaba como comandante del grupo de educación aeronáutica del Comando Aéreo de Combate número 2, de Apiay.



El coronel Espinosa llevaba 16 años en la Fuerza Aérea. Foto: Fac

Su muerte se produjo inmediatamente se dio la colisión, de la cual el piloto del otro avión implicado es un mayor de la Fuerza que pudo maniobrar hasta aterrizar de emergencia. Posterior a ello fue evacuado y valorado médicamente para ser atendido en un centro asistencial, en el cual se recupera de manera estable.



La emergencia aérea en primer lugar fue atendida por un cuerpo de bomberos, así como por el resto de personal militar en la zona, a la cual según conoció EL TIEMPO se desplazaron más personas en las últimas horas para evaluar técnicamente qué pudo haber pasado previo a la colisión.



Por lo general, este tipo de procedimientos de investigación aérea cuentan con un equipo experto de la Fuerza Aérea Colombiana y el apoyo de la casa fabricante del avión -que en este caso es la brasileña Embraer-, así como de agentes de otras entidades que cumplen labores en la zona.



Entre los procedimientos a verificar para emitir un reporte oficial están si hubo fallas en las comunicaciones entre los pilotos que no les permitieron calcular las distancias entre los aeronaves, las condiciones meteorológicas, y si se cumplieron las horas de descanso de los pilotos.



Este es el momento en el que dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana colisionan durante maniobras de entrenamiento en Villavicencio, Meta. Siga los reportes de lo acontecido en @ELTIEMPO. pic.twitter.com/onu0CW7o0V — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) July 1, 2023

La inspección

La comisión de inspectores especializados ya se desplazó hacia la base aérea de Apiay para establecer lo sucedido. Lo que se conoce es que los aviones estaban en formación, y averiguarán si las aeronaves involucradas se iban a reunir o iban a romperla.



El general (r) Héctor Fabio Velasco, quien estuvo al frente de la Fuerza Aérea hace unos años, le explicó a EL TIEMPO que en estos entrenamientos "los aviones vuelan a centímetros a un ala de otra, ni siquiera a un metro; y eso no es como en tierra que usted pone el freno, eso es a base de motor: acelera y desacelera".

En las maniobras participaron aviones Tucano y Súper Tucano. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Además, explicó que de estas averiguaciones técnicas se encarga la inspección general de las Fuerzas Militares, en la que hay pilotos especializados que hacen cursos para investigar este tipo de accidentes. "Hacen una investigación profunda, no solamente se analiza la parte mecánica del avión, sino la parte anímica de los pilotos. A veces cuando hay problemas de pilotos con sus familias, se los suspende de los vuelos", enfatizó el militar retirado.



Otra de las tareas a investigar es el sistema de eyección del avión del teniente coronel, pues no se ha establecido si él eyectó pero por la posición de la aeronave -al estar a la inversa- la maniobra no le favoreció.



Sobre el avión, el oficial retirado subrayó que es el mejor turbo-hélice que conoce, y que la diferencia con el Super Tucano A-29 es que estos últimos son de pleno combate, mientras que los Tucano T-27 son usados para entrenamiento avanzado -por eso la 'T', de training'.



Dentro de la Fuerza Aérea, por sus características estos Tucano son considerados de bajo rendimiento -son seguros y potentes-, en el sentido de que los de alto rendimiento son los K-fir. "Antes había unos de mediano que eran los A-37, esos debieron haberse reemplazado como era el plan del Departamento Nacional de Planeación, pero nunca se reemplazaron", explicó Velasco.



En el caso de los Tucano, estos llegaron al país a inicios de los años 90, y desde entonces han formado a más de 500 pilotos que los han volado para misiones humanitarias y otras operaciones aéreas.

#ComunicaciónOficial | El piloto de la otra aeronave involucrada en el accidente aéreo, logró hacer un aterrizaje de emergencia y su estado de salud es estable, continuará en observación médica.



No hay más tripulaciones y/o personas involucradas en el lamentable siniestro. — Fuerza Aérea Colombiana (@FuerzaAereaCol) July 2, 2023

La víctima

El teniente coronel Mario Andrés Espinosa llevaba 16 años al servicio de la Fuerza Aérea, y como oficial se preparó académicamente como licenciado en Lenguas Modernas, administrador aeronáutico e hizo una maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas.



Su experiencia y conocimiento lo hicieron llegar a cumplir su sueño de volar un Tucano-T27, y liderar el equipo aéreo 'T27 Tucano', que se preparaba el sábado para la feria aeronáutica a realizarse en este mes de julio en Rionegro, Antioquia.

Este es el Comando Aéreo de Combate número 2, al cual pertenecía el coronel Espinosa. Foto: Fac

Dentro de la Fuerza, sus compañeros recuerdan la frase que lo caracterizaba: “El esfuerzo y la disciplina al final siempre van a dar fruto, solo hay que ser paciente y esperar a que todo llegue a su debido momento”.



Uno de los reconocimientos que le hizo la Fuerza fue en el año 2020, cuando indicaron que el oficial no solo se destacaba en el área de instrucción y vuelo, sino que también tenía habilidades para la fotografía y la escritura, "motivo por el cual es colaborador de la Revista Taktika, Arte y Ciencia del Poder Aéreo, realizando en el año 2015 la Portada de la Edición No. 11; en el 2018, generó contenido para la Revista Aeronáutica de la Institución y realizó una investigación que resultó en la recopilación fotográfica de la historia del CACOM2, Unidad a la que pertenece actualmente".



Tras su muerte, las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea y el general Helder Giraldo se solidarizaron con la familia, comandante de las Fuerzas Militares, quien dijo en Twitter que hay un "profundo dolor por el lamentable accidente que hoy enluta a nuestras Fuerzas Militares".



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

