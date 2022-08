" - No, no estoy en la casa porque estaba consiguiéndome la plata.

- ¿Pero tiene la plata?

- Completa no. Tengo dos millones. (...)

- Vuelvo y le repito y que quede claro, si tiene la sorpresa, dela, después la sorpresa la daré yo".

​

Este es uno de los audios en los cuales se escucha a alias Mi Pez intimidando a una mujer, a quien venía extorsionando para no atentar contra su local y familia.



'Mi Pez' fue capturado en medio de una operación articulada entre el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General sindicado de ser el máximo jefe de la estructura criminal organizada 'Los Mexicanos', que delinque en Quibdó, Chocó.



De acuerdo con el coronel Juan Miguel Thiriat Tovar, director del Gaula de la Policía, “tras seis meses de investigación, nuestros uniformados del Gaula llegaron hasta el barrio San Martín (en Quibdó), donde se realizó un allanamiento que permitió la captura de alias Mi Pez, cabecilla de esta organización criminal, responsable de ordenar el cobro de extorsiones contra comerciantes, empresarios, transportadores y comunidad en general en esta zona del país”.

Audio de alias Mi Pez En el audio se escucha al delincuente amenazando a una mujer para que cumpla con un pago extorsivo. El audio embebido no es soportado

Alias Mi Pez era considerado como objetivo de alto valor, de hecho, por información que llevará a su ubicación y captura se ofrecían hasta 70 millones de pesos en recompensa.



Señala el Gaula de la Policía que 'Mi Pez' contaba con una trayectoria delictiva de 5 años, y que se había iniciado "como dinamizador del tráfico local de estupefacientes y actividades de sicariato".



De igual forma, trascendió que 'Mi Pez', estuvo hasta julio de este año escondido en Medellín (donde se ocultaba del cerco que las autoridades habían puesto sobre él) y que tras su regreso asumió como jefe de 'Los Mexicanos'.



En medio de la investigación el Gaula de la Policía estableció que 'Mi Pez' "para mantener su hegemonía delictiva especialmente en el barrio Kennedy", había realizado una alianza estratégica con la facción de esta banda delincuencial liderada por alias Chuky, quien se encuentra recluido en una cárcel de Boyacá.

Modus operandi: "Plata o plomo"

En el pasquín 'Los Mexicanos' amenazan a la comunidad de Chocó. Foto: Gaula Policía Nacional

De acuerdo con el Gaula de la Policía, videos y más de 300 denuncias de personas que manifestaron ser objeto de amenazas, atentados a través de disparos y artefactos explosivos contra sus viviendas y establecimientos comerciales, panfletos extorsivos con números telefónicos y la frase “Plata o plomo, México ELN”, permitieron poner al capturado a disposición de la Fiscalía General por el delito de concierto para delinquir agravado.



Señalan las autoridades que 'Mi Pez' lograba, "producto de sus actividades ilícitas recaudaban un promedio de 100 millones de pesos mensuales".



De igual forma, fue capturado 'Erick', en el barrio Medrano, de Quibdó, a quien señalan de llevar a cabo extorsiones, hurtos y homicidios selectivos para mantener el control territorial.



El Coronel Thiriat le reiteró a la comunidad la importancia de denunciar todo hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165. ¡Yo no pago, yo denuncio!.

