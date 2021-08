Chile admite responsabilidad por esterilización forzada de mujer con VIH

Mientras estaba anestesiada durante una cesárea para tener a su hijo, el equipo médico de un hospital público en Chile esterilizó, sin su consentimiento, a Francisca*, una mujer que durante su embarazo descubrió que era VIH positiva pero que había tomado todas las precauciones, como tratamientos antirretrovirales, para evitar la transmisión al bebé.



Pese a que los Estados tienen una obligación reforzada de garantizar y respetar los derechos de las personas con VIH, incluyendo el deber de asegurar el consentimiento previo, libre e informado, el hospital público al que Francisca asistió no le proporcionó ningún dato, omitiendo las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

El caso ocurrió en 2002 y el personal médico que le practicó la esterilización quirúrgica lo hizo considerando que era irresponsable que una mujer con VIH tuviera más hijos. Con el procedimiento le quitaron a la mujer su capacidad reproductiva para siempre, con base, además, en estereotipos de género.



Aunque la mujer buscó en su país justicia y una reparación efectiva por el daño causado, no lo consiguió, por lo cual su caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009, con el apoyo legal de las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos y de Vivo Positivo.

En 2014, la CIDH admitió el caso por la violación de los derechos a la salud, a la integridad, a una vida libre de discriminación y violencia de género, a la libertad y seguridad personales, a un recurso judicial efectivo y a la igualdad ante la ley.



Y ante la Comisión se firmó este 3 de agosto un acuerdo de solución amistosa en el que Chile acordó implementar medidas de no repetición que garanticen el consentimiento informado y permitan a las personas que viven con VIH el acceso sin discriminación a servicios de salud.

Al reconocer su responsabilidad en esta violación a derechos humanos y firmar el Acuerdo, el Estado chileno se comprometió también reparar el daño causado, no solo con medidas individuales sino también con medidas que transformen el contexto de desigualdad estructural que condujo a estos hechos.



"Estoy feliz de que se firme el Acuerdo después de tantos años de negociación y de aquí para adelante espero que el Estado cumpla con todo en el plazo correspondiente. Ahora quiero vivir tranquila con mi hijo, que esto pase pronto y de una vez por todas", dijo Francisca en la firma, este martes, del acuerdo de solución amistosa.

Por su lado, Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina del Centro, añadió que "todas las mujeres, sin importar su estatus de VIH, deberían ser libres para decidir si quieren o no tener hijos de manera autónoma y qué es lo mejor para su propia salud y su vida”.



Y Sara Araya, coordinadora del área de género de Vivo Positivo, manifestó que el acuerdo marca un hito en Chile "y sienta un precedente de que no hay mujeres de segunda clase y que los derechos humanos son también para las mujeres que viven con VIH. No queremos nunca más una esterilización forzada, nunca más una mujer con sus derechos vulnerados detrás de la puerta de un quirófano", dijo.



El acuerdo firmado prevé hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos que Chile contrajo y, en caso de incumplimiento, el proceso podrá seguir su curso y podría llegar incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde podría haber una condena para el Estado chileno.

*Nombre cambiado por protección de la identidad de la víctima.

