Revelan nuevos documentos falsos en contrato de Centros Poblados

La W radio reveló este lunes que la Unión Temporal Centros Poblados no solo habría entregado garantías falsas, sino que, además, se indagan más documentos presuntamente falsos para quedarse con el contrato por 1,07 billones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).



Según la emisora, las firmas al parecer no corresponden a los titulares y no fueron autenticadas. Entre los documentos que se revisaron están la carta de conformación del consorcio que supuestamente se hizo en Barranquilla y certificados con los que acreditaron experiencia técnica.



(En contexto: Así se movió el contrato del escándalo por los pasillos del Mintic)

Al parecer, informó 'Sigue la W', en los documentos se evidencia que el formato es distinto en las hojas de las firmas.



Fuentes consultadas por la W, indicaron que no firmaron estos documentos ni tenían conocimiento de la licitación.



Y, además, se entregaron fotocopias de cédulas sin el permiso de los dueños.



(Lea además: Mintic: las facturas y firmas falsas en Delaware que ya tiene el FBI)

ELTIEMPO.COM*

*Con información de la W Radio

En otras noticias

- Primicia caso Mintic: implicado revela dato que abre puerta a extradiciones



- Garantía que presentó Centros Poblados es falsa: Banco Itaú



- 'Decir que Centros Poblados no ha ejecutado el contrato no es cierto'