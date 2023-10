Levantan embargo a cuestionado consorcio que se quedó con contrato de Centros Poblados

Más de 85 millones de pesos de las cuentas de la Unión Temporal (UT) Centros Poblados que se mantenían embargados por una medida cautelar dejarán de estarlo, pues el Tribunal de Cundinamarca dio por terminada una acción popular de la Procuraduría, que pedía el embargo de los recursos que se habrían perdido en medio de este escándalo.



(Lea también: Lo último del escándalo de Centros Poblados: Juez condena a Juan José Laverde).

Facebook Twitter Linkedin

Algunos equipos electrónicos que había comprado Centros Poblados. Foto: Dian

Es de recordar que la UT Centros Poblados se había ganado un contrato con el Ministerio de las TIC para llevar internet a colegios en zonas rurales, y en ese contrato recibió un anticipo de más de 70.000 millones de pesos, pero investigaciones judiciales terminaron por destapar los actos irregulares del consorcio para quedarse con el contrato.



Por esto, el Ministerio Público había puesto una acción popular para que se protegieran los derechos colectivos que consideraba vulnerados por el contrato de aporte núm. 1043 de 2020, en el cual se presentaron garantías bancarias falsas, se ordenó el pago del anticipo sin haberse cumplido por parte de la UT los requisitos de ejecución del contrato, y se permitió la ejecución del objeto contractual sin el cumplimiento de requisitos legales.



(Le puede interesar: Supersociedades impone sanciones por más de $2.900 millones a Centros Poblados).



En 2021, junto a su acción popular, la Procuraduría pidió el embargo a Centros Poblados para recuperar el anticipo que recibió; y tanto el recurso como la petición de medidas cautelares habían sido admitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La acción popular no procedía en este caso



Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Duque, Emilio Tapia Y Juan José Laverde, procesados por el caso de Centros Poblados. Laverde ya fue condenado. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo ahora, citando jurisprudencia del Consejo de Estado, el Tribunal expuso que cuando la violación de un derecho afecta a una entidad pública, es esa entidad la cual debe adelantar los procesos judiciales para solicitar la defensa del interés patrimonial, y solo si la entidad no “está ejerciendo el derecho de acción contractual, o que no se está haciendo de manera adecuada, puede acudirse” a la acción popular.



Al revisar en el Consejo de Estado, el Tribunal encontró que están en curso cuatro procesos contractuales por las presuntas irregularidades del contrato de aporte núm. 1043 de 2020; estos procesos fueron radicados después de que el Ministerio Público presentó su acción popular.



(Puede ser de su interés: 'Nos estamos rigiendo por normas de los 90 para el control fiscal': saliente Auditora).



“Así las cosas, la Sala advierte que la razón que dio origen al presente medio de control fueron las presuntas irregularidades surtidas para la entrega del anticipo del contrato de aporte núm. 1043 de 2020 y la consecuente pérdida del mismo, esto es, de los $70.243’279.599, los mismos que son reclamados como perjuicios por el representante legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las acciones contractuales (...) por lo que, con la presentación de dichos medios de control contractuales, este es el juez natural a quien recae el análisis de dichos perjuicios y no al juez popular”, sostuvo el Tribunal.



Esta corporación consideró entonces que perdió competencia para seguir conociendo de la acción popular y declaró la terminación del proceso, por improcedencia del medio de control y por pérdida de competencia.

¿Qué pasará con el dinero?

Facebook Twitter Linkedin

Fachada del edificio en donde funciona el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior de Bogotá. Foto: Archico EL TIEMPO

En ese sentido, como dio por terminado el proceso, el Tribunal también levantó las medidas cautelares de embargo que había sobre las cuentas de Centros Poblados.



“Así las cosas, como se declara la terminación del presente proceso por improcedencia del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos y pérdida de competencia, la Sala decretará el levantamiento de las medidas cautelares de urgencia, dictadas mediante auto de fecha de 13 de septiembre de 2021”, se lee en la decisión.



(Le podría interesar: Los 6 contratos de Alcaldía de Cali por los que Contraloría abrió millonarios procesos).



En la misma se indica que existía un depósito judicial consignado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por un valor de $85’495.938 correspondiente a los montos embargados que han ingresado a la cuenta de depósitos judiciales.



“Frente a las sumas de dinero que están a disposición de esta Corporación y, en general, cualquier bien que haya sido embargado en cumplimiento de las medidas cautelares de urgencia que fueron decretadas en el presente proceso, estos deberán ser entregados a la autoridad o persona que procedió a realizar la gestión de embargo”, se expone.







En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: