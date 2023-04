El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de judicial de octubre de 2022 que había declarado como víctima a la exministra de las Tecnologías de la Información y Comunicación Karen Abudinen en el proceso penal que avanza en contra de uno de los procesados con el escándalo de Centros Poblados.



Contrario a lo dicho por un juez, el Tribunal estimó que "los elementos de convicción no permiten afirmar que Karen Abudinen Abuchaibe sufrió algún daño como consecuencia del injusto" en este caso.



La decisión inicial se había tomado en medio de la audiencia de verificación del preacuerdo de Jorge Enrique López, uno de los procesados en el caso por el escándalo de Centros Poblados, que era un contrato que se firmó para llevar internet a escuelas alejadas y en el cual hubo vicios, y se perdió el anticipo de 70.000 millones de pesos.

Karen Abudinen llegó al ministerio de las TIC en mayo del año pasado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Allí, el juez acreditó como víctimas en el proceso a la Contraloría General, el Fondo Nacional de Garantías S.A., el banco Itaú, el Ministerio de las TIC, la Sociedad Fiduciaria-Asset Management BBVA, Sescolombia y a la exministra, decisión que fue apelada por la Procuraduría.



El Tribunal, en un fallo de 44 páginas, dijo que "muchas personas que laboran en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pudieron ver empañado su nombre e, incluso, haber renunciado luego de tales hechos. Pero no por esa simple razón pueden presentarse como víctimas dentro de este proceso penal, donde los hechos investigados fueron claramente identificados en la imputación".



E indicó que su renuncia al Ministerio o bien las notas de prensa que la mencionan por este escándalo, no son hechos relacionados en concreto por la conducta que habría cometido Jorge Enrique López, quien es el procesado en este proceso penal.



"La afectación a la honra requiere de la acreditación de 'la difusión de información errónea o la emisión de opiniones tendenciosas' y, por supuesto, la producción del daño moral tangible a su titular. Por lo tanto, si bien los medios de conocimiento acreditan que la solicitante materializó conductas tendientes a investigar -incluso sancionar- hechos ligados materialmente a los que hoy son objeto de reproche penal, la Sala reitera que los elementos de convicción no permiten afirmar que Karen Abudinen Abuchaibe sufrió algún daño como consecuencia del injusto", dijo el Tribunal.

