Centros Poblados: Contraloría imputó a 12 personas y archivó la investigación a 16 más

En un documento de más de 500 páginas, la Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por $ 67.970 millones a 12 personas naturales y jurídicas por las irregularidades en el contrato de aporte 1043 de 2020, con el cual se había quedado la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, a la que alcanzaron a entregarle un anticipo de $ 70.000 millones antes de que el contrato fuera terminado anticipadamente.



En la misma determinación, que no es un fallo de fondo, el órgano de control archivó la investigación a 16 personas, entre ellos al excontratista Emilio Tapia y a la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, puesto que no fueron gestores fiscales en este proyecto, ya que no administraron ni manejaron bienes o servicios públicos.

Alexandra Cárdenas, Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR, explica que esta imputación abarca a miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, así como a los miembros del Consorcio PE2020 C Digitales. https://t.co/pgr0TfEtTB pic.twitter.com/ViZ4ZUCLF1 — Contraloría General (@CGR_Colombia) October 12, 2023

Según explicó Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, por las irregularidades en el contrato se imputó a tres funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic) del Mintic; a cuatro ciudadanos como miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, a otros tres que hacían parte del consorcio interventor, al representante legal de la UT Luis Fernando Duque, y al excontratista Juan Carlos Cáceres Bayona, quien era el socio mayoritario de la empresa proveedora de equipos.



La investigación fiscal dice que las irregularidades en el contrato fueron consecuencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna.



La Dian subastó equipos del caso Centros Poblados Foto: Dian

“Esta situación impidió que se alcanzaran los fines del Estado asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objeto iba encaminado a instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos”, dijo la entidad, que también encontró deficiencias en el control y seguimiento de la interventoría.



El órgano de control señaló que en medio del proceso de responsabilidad fiscal se determinó imputar a los miembros de la UT y su representante legal porque, como contratistas, “no ejecutaron el contrato 1043 de 2020 en los términos pactados”, el cual tuvo que terminar anticipadamente.



Edificio de la Contraloría General en Bogotá. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Cáceres fue imputado porque su omisión en la entrega de los equipos contribuyó al daño patrimonial; el consorcio interventor responde por aprobar órdenes de pago sin la verificación de los documentos que la soportaban y por no pedir una reunión extraordinaria “para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos” por el inminente incumplimiento en el cronograma del contrato. Mientras que la imputación a los tres funcionarios del Fontic fue por omitir deberes según su manual de funciones.



La jefa de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción añadió que el proceso fiscal continuará hasta llegar a un fallo con, o sin, responsabilidad fiscal para los imputados, lo cual aún tomará varios meses.



Así mismo, Cárdenas precisó que la imputación se hizo por 67.970 millones de pesos, y no por los 70.000 del anticipo, porque los implicados han devuelto en la Fiscalía parte de los recursos.



En materia penal, por este escándalo ya fue condenado Juan José Laverde por las pólizas falsas que presentó la UT para quedarse con el contrato; y Tapia enfrenta audiencias preparatorias de juicio.

