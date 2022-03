Algunas veces por falta de alternativas viables, pero las más de ellas por ausencia de liderazgo, falta de voluntad política y por la prevalencia de intereses legales e ilegales que sacan tajada del ‘statu quo’, los Estados mantienen vivas por décadas, y a veces por siempre, instituciones que una y otra vez han demostrado su grave incapacidad para cumplir la misión que les fue asignada por la Constitución y las leyes.

Eso es lo que nos viene pasando hace ya demasiado tiempo con el Inpec, que lleva ya casi 30 años de fracasos y escándalos. Y también con la Uspec, la unidad administrativa que se creó en el 2011 para garantizar transparencia en la billonaria contratación de la logística carcelaria y que, como lo demuestran los informes de los organismos de control y decenas de denuncias, ha estado lejos de las expectativas.



El escándalo por las salidas de La Picota del polémico empresario Carlos Mattos le acaba de costar el puesto al director del Inpec, el general Mariano Botero. Hace apenas dos años y cuatro meses, el descabezado era el general William Ernesto Ruiz, esa vez por la vergonzosa fuga de Aída Merlano.



Podría decirse que no ha habido gobierno reciente que no haya tenido que lidiar con algún grave escándalo de cárceles. Y casi todos, con razón o sin ella, han optado por la vía más obvia: sacrificar ante la opinión pública (porque algunos han seguido con su carrera) a los desafortunados generales de la Policía a los que, como dicen en las filas, ‘les figuró’ la mala suerte de ser asignados a la Dirección del Inpec. Pero ninguno de esos gobiernos se ha atrevido a tomar medidas de fondo, a pesar de que sobre los escritorios de presidentes y ministros de Justicia ha estado varias veces la propuesta de liquidar y sustituir por otro cuerpo armado (se habló de una nueva especialización de la Policía) a la desprestigiada guardia penitenciaria.



¿Que acabar con el Inpec va a resolver la gravísima situación de las cárceles del país? No, sin duda. Pero mientras el estado de cosas actual se mantenga –que sea quien sea el director no tiene mando real sobre un cuerpo civil que además de estar armado está fuertemente sindicalizado (lo que entorpece el control interno) y, lo más grave, permeado por la corrupción– cualquier medida que se tome, por bien intencionada que sea, va a terminar estrellándose contra la realidad.



Como lo demostraron las parábolas del DAS, la DNE y la Judicatura, frente a fallas estructurales se requieren decisiones de fondo. ¿Se atreverá el próximo Presidente –este Gobierno y sus tres ministros de Justicia ya no lo hicieron– a darse el lapo de meterle a fondo la mano al Inpec?



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET