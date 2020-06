'Caya' Daza guardó silencio en interrogatorio ante la Fiscalía

María Claudia Daza, más conocida como la 'Caya' Daza, se acogió a su derecho a guardar silencio frente al interrogatorio al que fue citada en la mañana de este miércoles por parte de la Fiscalía.



El interrogatorio virtual estaba citado para las 8 de la mañana. La diligencia no duró más de 20 minutos, tiempo en que las partes se presentaron, y la señora Daza notificó que iba a guardar silencio.

El abogado Iván Cancino, quien representa a la señora 'Caya' Daza, dijo a EL TIEMPO que su defendida en el proceso notificó que no iba a declarar.



"Guardar silencio es un derecho constitucional. La carga de la prueba la tiene la Fiscalía, se lo resumo en que es una estrategia de defensa", afirmó Cancino.



El abogado señaló además, que no se tiene claro porque está llamando la Fiscalía a la señora Daza a interrogatorio. "Por medios de comunicación se ha especulado que sería por sus presuntos nexos con el ´Ñeñe Hernández´ y la financiación de la campaña del presidente Duque, pero no se nos ha notificado".



Cancino afirmó que por esta situación en las próximas semanas pedirá a la Fiscalía que archive esta investigación "porque aquí no se ha cometido ningún delito".

El nombre de María Claudia Daza tomó protagonismo cuando se dieron a conocer unos audios, en marzo de este año, en los que se escucha a José Guillermo 'el Ñeñe' Hernández, hablar, supuestamente con la 'Caya'Daza, sobre dineros utilizados en la financiación de la campaña del entonces aspirante a la presidencia Iván Duque.



​A raíz de esta situación la señora Daza, quien era asesora del senador Álvaro Uribe Vélez, se vio obligada a renunciar a su cargo. De acuerdo con cercanos a la 'Caya' Daza, ella venía trabajando con Uribe desde 1999.



