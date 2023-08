El movimiento Causa Justa, que fue el que presentó a la demanda que llevó a que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación, denunció la existencia de supuestas irregularidades de parte de la Registraduría en el trámite del referendo antiaborto que presentó la exconcejal Sara Castellanos.



(Lea: Aborto: Corte Constitucional reitera despenalización hasta semana 24)



Castellanos, quien también integra la Misión Carismática Internacional, busca modificar el artículo 11 de la Constitución, lo cual, iría en contra de lo determinando por la Corte Constitucional, afectando la posibilidad de que las personas gestantes puedan acudir a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

¿Cuáles son esas irregularidades? Según Juliana Martínez, integrante de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y de Causa Justa, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral autorizó injustificadamente una prórroga de tres meses para que se siguiera recogiendo firmas a pesar de que no cumplían los requisitos legales.



Este referendo fue radicado el 23 de febrero de 2022, días después de la histórica despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, buscando que se reconozca la vida desde la concepción para impedir ese procedimiento. La autorización de la inscripción del comité promotor la hizo la Registraduría el 16 de marzo de ese año pero solo publicó la resolución como tal en agosto.



(Lea: ¿El aborto viola mandatos internacionales? El nuevo debate en la Corte Constitucional)



El 6 de septiembre de 2022, Castellanos solicitó una prórroga argumentando la existencia del fenómeno de La Niña y el 23 de septiembre entregó 34 cajas con 901.875 apoyos a su iniciativa.



Causa Justa dice que el acta de esa entregas solo la pudieron conocer hasta agosto de este año y dice que solicitó información sobre las razones por las cuales se concedió la prórroga, sin que les dieran respuesta, sino que su petición fue enviada al Consejo Nacional Electoral.

El CNE aprobó en febrero de 2023 una prórroga del plazo de recolección de firmas por tres meses más, desde el 25 de abril hasta el 25 de julio de 2023 que para Causa Justa es injustificada porque no se probaron los efectos de las lluvias en ese proceso.



"Frente a este hecho un grupo de abogados presentó una acción de nulidad contra la resolución que autorizaba la prórroga, pero esta fue rechazada por el Consejo de Estado al considerarlo como una decisión administrativa de trámite que no podía ser objeto de controversia ante los jueces. Sentando un precedente sobre la definición de la fuerza mayor en los procesos de recolección de firmas a partir de argumentos que son cuestionables y dejando las decisiones del CNE fuera del control judicial", dijo Causa Justa.



(Lea: Encuesta: la mitad piensa que el Estado debe garantizar el acceso al aborto)



En julio de 2023, el comité promotor entregó 34 cajas que dicen contener 1.688.419 apoyos. Y ese mes, Causa Justa reiteró su petición de que le entregaran el acta de entrega de las firmas.



Roberto Cadavid, Director de Censo Electoral, responde la petición con copia de dos actas de entrega de formularios (una de septiembre de 2022 y otra de julio de 2023), que, dice Causa Justa, "aun no disponibles en la página web de la entidad".



Según el movimiento hay contradicciones porque Cadavid, en marzo de 2023, negó que hubiesen sido entregadas las firmas recogidas hasta ese momento. Sin embargo, el 11 de agosto de este año se conoció que sí habían sido presentadas 901.875 y que el acta de recibo estaba firmada con fecha de septiembre de 2022, sin que todavía se encuentre publicada.



(Lea: Regulación del Minsalud es el nuevo foco de ‘batalla judicial’ por el aborto)



"El mismo funcionario había negado en marzo del 2023 que la iniciativa de referendo hubiera hecho entrega de las firmas en el 2022. Cadavid es también quien firmó la primera acta de entrega en calidad de Registrador Delegado de lo Electoral", dijo el movimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Sara Castellanos, promotora del referendo Foto: Archivo particular

En suma, para Causa Justa, se han presentado vacíos procedimentales y opacidad e inconsistencias en la actuación de instituciones públicas, lo cual para el movimiento es grave porque el referendo busca "cuestionar principios y valores de la Constitución colombiana como la dignidad humana y el derecho fundamental a la salud, que incluye el derecho a la salud reproductiva, del cual el aborto es un componente".



"La imposición de restricciones al acceso al aborto trae consigo el riesgo de aumentar su práctica en condiciones inseguras, poniendo en peligro la salud y la vida de las mujeres y vulnerando su libertad de conciencia, lo que significaría un retroceso a los avances logrados luego de la Sentencia C-055 de 2022. decisión que fue recientemente ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia C-322 de 2023", indicaron.



(Lea: ¿Qué cambia con nuevo fallo de la Corte sobre el aborto? Todo lo que debe saber)



Además, aseguraron que hasta el momento no se conoce de la entrega de los estados contables de la iniciativa, que debían ser presentados a más tardar el 16 de agosto del presente año.



Por tanto, Causa Justa hizo un llamado para que estas inconsistencias no se sigan presentando y llamó a los y las líderes de opinión y a la ciudadanía en general para que levanten su voz y hagan veeduría a este proceso.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia