Casos por Odebrecht, PAE, entre otros, en riesgo de prescribir

Casos como el de Alejandro Lyons por el ‘cartel de la hemofilia’ en Córdoba; el del exsenador Plinio Olano Becerra, por Odebrecht; la mayoría de investigaciones a funcionarios públicos por irregularidades por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y el caso contra el exdirector de la Policía Óscar Atehortúa, por presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima –uno de los cuatro cargos por los que fue llamado a juicio disciplinario–, son algunos de los más de 10.000 que en estos momentos están en riesgo de prescribir en la Procuraduría General.

Esto representa más del 80 por ciento de los cerca de 12.000 casos contra funcionarios de elección popular en etapa de investigación que tiene el Ministerio Público.



Por este motivo, la procuradora general, Margarita Cabello, ha estado en una carrera contra el tiempo para que el Congreso apruebe un proyecto de ley que presentó en el cual, además de adaptar las facultades sancionatorias de la Procuraduría frente a funcionarios elegidos por voto popular tras el fallo de Gustavo Petro en la Corte IDH, se ajusta un artículo del nuevo Código Disciplinario –que entra a regir el primero de julio– que llevaría a la prescripción de todos estos casos.



“Desde el 8 de julio del año pasado, fecha en que salió la sentencia, no ha podido la Procuraduría suspender, inhabilitar o destituir a los funcionarios públicos de elección popular que hayan cometido infracciones de carácter disciplinario. Hoy tenemos alrededor de 12.000 funcionarios públicos de elección popular que son investigados que desde hace un año no han podido ser sancionados, esto es impunidad”, dijo Cabello el pasado 3 de junio ante el Congreso.

La Procuradora añadió: “Si el 1.° de julio entra en vigencia el nuevo código general disciplinario, prescriben más de 10.000 procesos en la Procuraduría por cuanto se aplicaría la ley favorable en prescripción y caducidad”.



Esto porque el artículo 33 del Código General Disciplinario –Ley 1952 de 2019– que entraría en vigencia establece que la acción disciplinaria prescribe a los 5 años de cometida la presunta falta; mientras que el actual Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002– dice que prescriben si pasados 5 años de la falta no se abre investigación. Por este cambio están en riesgo todos los procesos en los que las faltas investigadas hubieran sido cometidas antes del 1.° de julio de 2016 y que no tengan al menos un fallo de primera instancia.



Según explicaron fuentes de la Procuraduría, para corregir esta situación el proyecto de ley que actualmente tramita el Congreso busca que se mantenga, en este punto, la disposición del Código Disciplinario actual frente a la prescripción y caducidad, esta última es una figura que eliminó el nuevo código y que establecía que la acción disciplinaria caduca si pasados 5 años desde la falta no hay auto de apertura de investigación.



La carrera en el Congreso no es poca, pues al proyecto todavía le falta debate en la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes, luego la conciliación, y por último, la sanción presidencial. Todo esto tendría que estar listo en 19 días, antes del 1 de julio, el margen es estrecho, pero desde el órgano de control confían en que se podrá lograr si el Congreso tiene el ánimo de sacarlo adelante.



Otros efectos

No solo están en riesgo procesos en la Procuraduría por causa de la entrada en vigencia del nuevo Código Disciplinario, ya que esta norma también es la que usan las Oficinas de Control Disciplinario Interno, personerías municipales y distritales e incluso se usa en algunos procesos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Consultado frente al tema, el magistrado Julio Sampedro, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, comentó que están evaluando el impacto que podría tener el cambio del Código Disciplinario para los procesos que se siguen por esta norma, y que se están preparando para ello.

El proceso de Atehortúa

Uno de los procesos que podrían prescribir de entrar en vigencia el nuevo Código Disciplinario es uno de los cargos por los cuales está en juicio el exdirector de la Policía, general Óscar Atehortúa.

El general Óscar Atehortúa, exdirector de la Policía Nacional. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La Procuraduría lo investiga por cuatro cargos: presuntas irregularidades en el proyecto de casas fiscales CENOP, de San Luis, Tolima -entre 2014 y 2015-; así como por aparentes faltas en el trámite que les dio a acciones disciplinarias por estos hechos cuando estuvo frente a la Inspección General de la Policía -en 2018-, y por supuesta extralimitación de funciones y tráfico de influencias desde la dirección general de la Policía -ambas en 2019-.



Pese a que su juicio disciplinario por los cuatro cargos terminó a mediados de abril, con la lectura de alegatos finales, y que, según consigna el Código Disciplinario, el fallo debe proferirse en los 20 días posteriores a esos alegatos, la audiencia de lectura de decisión se ha aplazado 4 veces.



De acuerdo con el artículo 169 del Código Disciplinario Único -el que rige actualmente-, luego de que se termina la práctica de pruebas, los sujetos procesales tienen 10 días para presentar sus alegatos de conclusión. En el caso de Atehortúa, su abogado leyó los suyos el 14 de abril.



El artículo 169A del Código Disciplinario prosigue diciendo que el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los 20 días hábiles siguientes al vencimiento del traslado para los alegatos de conclusión.



El 8 de mayo se cumplieron 20 días hábiles desde la lectura de los alegatos de conclusión en el caso del exdirector de la Policía y el fallo aún no se ha leído, y hasta que no se lea y se notifique, no hay fallo, indicaron fuentes de la Procuraduría.

La primera fecha de audiencia de lectura de fallo era el 28 de abril, pero tuvo que modificarse, según se informó, por las manifestaciones que se programaron ese día -que fue el comienzo del paro nacional-. Luego se programó para el 5 de mayo, pero también hubo que moverla por las protestas, debido a que las audiencias en este proceso se están haciendo de forma presencial en las instalaciones de la Procuraduría, que queda en el centro de Bogotá.



La diligencia se reprogramó para el 11 de mayo, pero esa fecha también se cambió a última hora, sin que se informara públicamente el motivo. Había quedado para el 31 de mayo, pero un día antes fue movida la fecha, según la Procuraduría, por agenda del despacho. La más reciente fecha programada es el primero de julio, que es justamente cuando entra en vigencia el nuevo Código Disciplinario.



Según manifestaron fuentes del órgano de control, en casos en los hay se investiguen varios cargos, el cambio de norma solo afectaría a aquellos en los que los hechos habrían sido cometidos antes del primero de julio de 2016, si los demás son de fechas posteriores, seguirían su curso.



De los cuatro cargos por los que Atehortúa está en juicio disciplinario solo uno -las irregularidades en la construcción de las casas fiscales- está relacionado con una fecha anterior a julio de 2016.



