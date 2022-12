Se reiniciaron las audiencias ante un juzgado de Paloquemao ante el que la Fiscalía pidió por segunda vez la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.



Tras nueve días de intervención de la Fiscalía el turno es para los abogados de víctimas.

El primero en intervenir fue el abogado Reinaldo Villalba que representa al senador Iván Cepeda y quien pedirá que por segunda vez se niegue la solicitud de pleclusión hecha por la Fiscalía y que se avance en la acusación contra el exmandatario.

Juan Guillermo Monsalve

Al inicio de su intervención el abogado advirtió que sigue corriendo el tiempo y que hay riesgo de que por el paso de los años el caso pueda prescribir y la justicia pierda la posibilidad de seguir procesando a Uribe Vélez.



Igualmente cuestionó que la Fiscalía pretenda desconocer una parte importante de la investigación que en su momento realizó la Corte Suprema de Justicia.



El abogado hizo un extenso relato de los hechos investigados y señaló que el expresidente Uribe y personas de su núcleo cercano desplegaron una estrategia para desprestigiar al senador Cepeda y que así lo evidenció la investigación de la Corte Suprema.



La intervención de Villalba tomará varios días y luego se dará la palabra a otras víctimas acreditadas como el exfical general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Durante nueve días la Fiscalía intervino ante el juez del caso señalando que el expresidente no cometió delito.



Según la Fiscalía, el expresidente lo que hizo fue instruir a su abogado Diego Cadena (en juicio por este caso y también sancionado disciplinariamente) para que los testigos dijera la verdad, ante la Corte Suprema de Justicia y bajo la gravedad de juramento, y no a cambio de contraprestación alguna ni en memoriales.



Cabe señalar que en este caso se cuestionan presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que el expresidente tiene vínculos con el paramilitarismo, asunto que Uribe Vélez niega tajantemente, a través de Carlos López, alias Caliche, así como por otras personas que estaban presos con él como Enrique Pardo Hasche.



También hace parte del caso el acercamiento a paramilitares en prisiones que firmaron cartas, al parecer hechas por Diego Cadena, haciendo señalamientos sobre el senador Iván Cepeda. En la audiencia, el fiscal del caso dijo que este asunto obedeció a un llamado público que hizo el expresidente, pero no a una presión.



El fiscal dijo que el recluso Harlington Mosquera, paramilitar del Caquetá, fue quien habría querido dar a conocer información que tenía pues fue quien buscó al expresidente en Pacho, Cundinamarca y luego declaró bajo juramente que no había recibido promesa no de él ni de Cadena.

