Aún no se conoce la posición formal de la Procuraduría sobre la petición de precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos.



El procurador del caso, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, comenzó la semana pasada la argumentación de ocho elementos que puso sobre la mesa para tomar la decisión, que aunque no es vinculante cuenta con amplia relevancia y da luces sobre lo que puede venir en el caso.

El procurador Sanjuán Gálvez señaló que solo se referirá a hechos posteriores al 18 de febrero de 2018, que hacen referencia al proceso puntual que es investigado y por el que se pide la preclusión.



Indicó que la Fiscalía incurrió en una omisión al pedir la preclusión por hechos y no por delitos y que eso tiene unas consecuencias jurídicas.

Sostuvo que aunque se han fallado varias tutelas en el caso esto no compromete en nada la presunción de inocencia del procesado.



El funcionario indicó que la Procuraduría se pronunciará solo en los términos de la ley y de forma imparcial sin ningún interés particular para que "se llegue a una decisión justa y en derecho".



Luego de la intervención de la Procuraduría, que destapará si apoya o no la posición del ente acusador, le corresponderá el turno a la defensa del expresidente Uribe y a él mismo, si así lo considera.



Al finalizar esa intervención, todo estará listo para que la juez del caso tome una decisión sobre la preclusión del proceso.

