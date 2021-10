Día clave para el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena

Siete meses después de que la Fiscalía anunciara que pediría la preclusión de la investigación del caso por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las víctimas acreditadas en el caso empezarán a ser escuchadas por la juez que tendrá que tomar una decisión de fondo sobre la solicitud del ente acusador de dar por terminado el proceso.



Ante otro despacho Diego Cadena, exabogado del expresidente Uribe y vinculado a la misma investigación, pedirá su libertad por vencimiento de términos. Se encuentra en casa por cárcel desde el 27 de julio.

En la primera de las audiencias prevista para este lunes, a las ocho de la mañana, intervendrá ante la juez 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz, el abogado Reinaldo Villalba, representante en el caso del Senador Iván Cepeda.

Como es lógico Villalba expresará las razones por las que se opone a la petición del ente acusador. Solicitará que se de crédito a testigos como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez y se ordene a la Fiscalía seguir adelante con el proceso contra Uribe Vélez.

Diego Cadena alegó sigilo profesional para no responder algunas preguntas de la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

El 6 de noviembre del año pasado el Juzgado Cuatro Penal del Circuito de Bogotá determinó que el expresidente había adquirido la calidad de imputado, al pasar su proceso de la Corte Suprema a la Fiscalía, por lo que según la petición de Villalba lo que correspondería es que la Fiscalía presente el escrito de acusación, luego lo acuse formalmente en audiencia y se avance a la etapa preparatoria de juicio.



La representación del senador Cepeda ha insistido, desde que el proceso estaba en la Corte antes de la renuncia de Uribe al Senado, que hay evidencias suficientes para procesarlo.

La juez del caso programó siete jornadas de audiencia desde este lunes y hasta el 29 de octubre, pero fuentes cercanas al caso señalaron que ese tiempo no será suficiente para escuchar a todas las partes por lo que se tendrían que citar nuevas diligencias.



Luego de Villalba el turno será para el exvicefiscal general Jorge Fernando Perdomo, posteriormente intervendrá el abogado Miguel Ángel Del Río Malo representante de Deyanira Gómez, exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve y al final el espacio de las víctimas acreditadas hablará el exfiscal general Eduardo Montealegre.



Posteriormente intervendrá el abogado Jaime Granados, representante del expresidente Uribe Vélez, quien sostendrá la posición de que él no cometió delitos y que la investigación debe precluir.



Al finalizar este largo proceso de intervenciones y valoraciones jurídicas se espera que hable la Procuraduría cuya posición sobre el caso aún no se conoce.



La juez anticipó que no se tomará la decisión a la ligera y que se tomará un largo tiempo para examinar cada intervención, por lo que su concepto sobre la petición de la Fiscalía se podría ir para el próximo año. En todo caso esa decisión puede ser apelada por alguna de las partes y pasará al Tribunal Superior de Bogotá.

La libertad de Cadena

Ante otro despacho la defensa de Diego Cadena pidió audiencia para solicitar nuevamente su libertad por vencimiento de términos.



A comienzos de agosto otro juzgado prorrogó por un año más la orden de captura en su contra y consideró que se han registrado dilaciones del proceso atribuidas a su defensa.



Esta audiencia de este lunes se podría frustrar pues el fiscal del caso ya tiene otra diligencia programada y se conoció que pedirá el aplazamiento.

