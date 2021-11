Este año no se resolvería preclusión del proceso contra Álvaro Uribe

La decisión sobre la petición de preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez quedaría para el próximo año pues las intervenciones de las partes se tomarían el tiempo que queda antes de que se inicie la vacancia judicial y cierren los juzgados.



Aunque en este punto no hay riesgos de vencimiento de términos, lo cierto es que el tiempo se está agotando y la complejidad del proceso llevaría a que no se resuelva la situación en lo que queda de año hábil para la justicia.



El 5 de marzo la Fiscalía anunció que pediría la preclusión por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal y el caso pasó al despacho de la juez 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz.

Desde entonces se han registrado apelaciones que han llevado el caso al Tribunal Superior de Bogotá para resolver temas como la acreditación de víctimas.



El fiscal del caso, Gabriel Jaimes, sustentó, en siete días, su petición de preclusión y luego se dio paso a la intervención de las víctimas.



El abogado Reinaldo Villalba, representante del congresista Iván Cepeda, se tomó ese mismo lapso de tiempo para dar sus argumentos para oponerse a la preclusión del caso y en cambio manifestó que debe seguir a la etapa siguiente, que sería la presentación del escrito de acusación contra Uribe Vélez.



Luego habló durante tres días el exvicefiscal general Jorge Fernando Perdomo, quien también se opuso a la preclusión. Y hoy inició la intervención del exfiscal Eduardo Montealegre, quien anticipó que se tomará siete días en su argumentación.



Antes de terminar el mes de noviembre se tiene previsto que intervenga además el abogado Miguel Ángel Del Río Malo, quien representa a Deyanira Gómez, esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve. Y finalmente se dará la palabra a la abogada Laura Valentina Muñoz Osorio, quien se presentó como víctima del caso y no ha manifestado las razones por las que debe ser reconocida.



Quedarían entonces menos de 15 días de diciembre, antes de las vacaciones de la Rama Judicial, para que intervenga la Procuraduría, la defensa de Uribe Vélez y que luego la juez dé a conocer su decisión sobre la petición de la Fiscalía.



Durante una de las audiencias la juez advirtió que se tomaría su tiempo para estudiar el caso y que no sería una decisión a la ligera por lo que no es posible que alcance a tener una decisión este año, menos aún si la intervención de la Procuraduría y la defensa de Uribe se daría durante los días que quedan en diciembre antes de las vacaciones.



De hecho la juez ya tiene programadas audiencias, en este caso, hasta finales de noviembre, pero hasta ahora no ha hecho ninguna citación para el mes de diciembre, por lo que es posible que este año no alcancen a hablar la Procuraduría y la defensa de Uribe Vélez y de plano se cite para el 2022.



Los funcionarios judiciales regresan a sus labores a mediados de enero por lo que las diligencias se reiniciarían por esos días.

