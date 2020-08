Defensa de Prada cuestiona autenticidad de chats aportados a la Corte

La oficina del abogado Victor Mosquera Marin, que defiende al representante a la cámara Álvaro Hernán Prada, señaló que él "no buscó a Carlos López Callejas o

le impartió instrucción alguna o le puso en altavoz al expresidente y senador Álvaro

Uribe Vélez para que este le diera algún tipo de instrucción respecto al delincuente

de Monsalve".

El congresista es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de justicia en el mismo proceso que se adelanta contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.



Dice la defensa de Prada en un comunicado que el congresista "fue abordado en el aeropuerto el 20 de febrero de 2018 por un grupo de personas, entre ellos el señor Carlos López que le manifestó conocer que el delincuente (Juan Guillermo) Monsalve quería retractarse de sus injurias y calumnias, el representante llamó en privado al expresidente Uribe y le pregunto si existía una persona de apellido Monsalve y que quería retractarse, las palabras del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez fueron “Ojalá diga la verdad”. El expresidente y senador Uribe, nunca buscó al representante a la cámara Álvaro Hernán Prada".

El comunicado se expide ante la publicación de una nota en EL TIEMPO, en la que se recogen apartes y valoraciones hechas en la decisión oficial en la que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió dictar medida de aseguramiento contra Uribe y mantiene la libertad de Prada. En el ítem ampliación de la denuncia aparecen inicialmente algunos pantallazos y transcripciones de los mismos, los cuales se observan entre las páginas 151 y 155 de la decisión de la Corte conocida por este diario. Y a lo largo de toda la decisión la Sala se refiere a otras comunicaciones que hacen parte del expediente.



"Está probado que el señor Carlos López, busco desde el 19 de febrero de 2018 entrar

en contacto con alguien del Centro democrático para transmitir que el delincuente

Monsalve quería supuestamente retractarse. No es cierto lo que se afirma en los

supuestos chats que al señor Carlos López lo buscaron el 21 de febrero", dice el comunicado.

Y añade que los chats a los que se refiere la Sala de Instrucción de la Corte "entre Carlos López y el delincuente de Monsalve, no existen y su contenido no se ha establecido si es fidedigno".



Cuestionan que a la Corte llegaron unos pantallazos y audios entregados por el senador Iván cepeda y que "no se ha podido corroborar su existencia, toda vez que el senador reconoció en diligencia y por escrito que elimino esos chats con Monsalve. A la fecha la Corte Suprema no ha incautado los celulares de Monsalve o 'Caliche' o practicado alguna prueba para determinar si son ciertos y fidedignos".

Sobre el mismo asunto de los chats añaden que Deyanira Gómez, para junio de 2018, "hizo públicos unos supuestos chats donde Carlos López le reconocía al delincuente Monsalve, que le había dicho mentiras a ambas partes, y que nunca lo buscaron y que tampoco Monsalve lo busco a él. Esto también quedo claro en el testimonio que dio el señor Carlos López ante la magistrada Sandra Yépez, testimonio que no ha podido ser contrainterrogado por esta defensa pese a que la diligencia había sido establecida antes de las respectivas indagatorias"



Finalmente señalan que a la defensa del Congresista se le "ocultó el proceso por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en fase de investigación

previa, nunca se practicó la versión libre pese a haberse decretado, se interceptó la

línea telefónica de forma ilegal y pese ello no se encontró ninguna conversación que

pudiera comprometer su responsabilidad". Igualmente afirman que debe primar la presunción de inocencia de los investigados y que esto se ha venido afectando con la filtración de la decisión en la que se aseguró al expresidente Uribe.



A su turno, el abogado Jaime Granados, quien defiende al expresidente Álvaro Uribe, aseguró en otro comunicado que "la supuesta coordinación de Álvaro Uribe para que el testigo 'Caliche' presione a Monsalve nunca sucedió. Solo con mala fe se puede leer lo que realmente ocurrió con sentido criminal".



Según la defensa de Uribe, si se conociera la totalidad del expediente "se podría apreciar que luego de intentar acercarse a otros políticos del Centro Democrático de Neiva, el señor 'Caliche' logra contactarse con el representante Álvaro Hernán Prada, persona con quien nunca había tratado en su vida". Según el abogado, 'Caliche' le informó que su amigo Monsalve, a quien conocía desde hace 12 años, "le había comentado su intención de retractarse de sus declaraciones contra Álvaro Uribe".

La defensa del senador Uribe también expone que los testigos y los registros de la llamada dan cuenta "de ese contacto, de la forma en que se presentó y de que la gestión realizada por el representante Álvaro Hernán Prada se redujo a informar de ello al senador Uribe, quien a su vez se limitó a referirle la importancia de que ese testigo dijera la verdad".



El abogado Granados agrega que en su declaración a la Corte, el mismo 'Caliche' explicó que así sucedieron los hechos, "y que si en sus conversaciones con Monsalve dijo o insinuó otra cosa, fue por su afán de lograr que éste sintiera la suficiente confianza para decir la verdad". Esos contactos entre 'Caliche' y Monsalve, así como el lenguaje e intimidad en la conversación entre ellos dos, asegura la defensa, "jamás fueron autorizados, avalados o conocidos por el representante Prada ni por el senador Uribe".



"¿Por qué si se trataba de un plan orquestado y oculto, personas que jamás habían hablado en su vida fueron los encargados de tal siniestra operación?. ¿Por qué los registros de llamadas son tan escasos y su duración tan ínfima?", cuestiona el abogado.

Y agrega: "¿Por qué nunca se acudió a las vías tecnológicas para determinar cuánto duraron los encuentros y en qué sitios y por cuánto tiempo ocurrieron? ¿Por qué los testigos que acreditan lo sucedido son unos mentirosos y conspiradores?".



Según el abogado, "queda en evidencia que aquí solo vale aquello que coincida con el imaginario sesgado de quienes interpretan cada hecho con malevolencia y sentido conspirativo".

