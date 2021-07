Petición de una nueva víctima dilataría preclusión del caso Uribe

La audiencia de solicitud de preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría sufrir un nuevo aplazamiento por la aparición de una nueva presunta víctima del caso.

Aunque la diligencia está prevista para mañana ante un juzgado de Bogotá, EL TIEMPO estableció que al expediente llegó la solicitud de acreditación del abogado Luis Alfredo Castro, a nombre propio, y del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, reportado como desaparecido en Bogotá en noviembre de 1996.

(Le puede interesar: Estos son los 8 capturados por carro bomba en Cúcuta y ataque a Duque).

Este diario conoció que el 6 de julio, la juez Carmen Helena Ortiz no concedió la calidad de víctima por el delito de desaparición forzada estatal, dentro del proceso que se le adelanta a Uribe Vélez por supuesto soborno de testigos.



La juez señaló que en la solicitud no se adjuntó ningún poder entregado por el padre Barahona Castro para que se realizara esa petición en su nombre. Y respecto a Castro Barón, la juez dijo que no adjuntó ninguna prueba que acreditara su condición de víctima.



Se conoció que la persona que se presentó como víctima recusaría a la juez del caso, lo que podría terminar en un nuevo aplazamiento para que se resuelva ese recurso.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia Tribunal de Bogotá Álvaro Uribe. Foto: Captura de video

(Le puede interesar: 'Nunca me imaginé que me fueran a atacar de manera tan cobarde').

Esto lo haría el abogado al considerar que su petición no fue resuelta en la instancia pertinente. Su solicitud la hizo ante el Tribunal de Bogotá, que la envió al despacho. La juez decidió, por escrito, sobre la petición de acreditación, cuando lo tendría que hacer en la diligencia y luego de que las demás partes en el proceso se pronunciaran.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com