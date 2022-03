Dos años después de su extradición, en Estados Unidos se mueven las últimas etapas para la sentencia, absolutoria o condenatoria, de Armando Gómez España y Fabio Simón Younes, los dos señalados socios de 'Jesús Santrich’' en el caso por el presunto plan para el envío de droga a ese país, posterior a la firma del acuerdo de paz.



Ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York se han adelantado varias gestiones de cara al juicio expedito por el cual se está llevando el proceso.



La última reunión de cara a ese juicio fue este 14 de marzo, en la cual los abogados y la Fiscalía estadounidense presentaron a la juez Valerie Caproni sus mociones previas al juicio, según consta en los expedientes de la rama judicial estadounidense, a los que accedió EL TIEMPO.



Aunque tanto Gómez España como Younes habían pedido excluir algunas de las pruebas en su contra, por motivos de "Inaudibilidad e inautenticidad", la juez negó su petición, al igual que una moción que presentó Younes para interrumpir los juicios. Así mismo, se indicó que la fecha máxima para presentar cualquier otra moción antes del juicio es el 6 de mayo de 2022 y cualquier respuesta en oposición debe presentarse a más tardar el viernes 20 de mayo de 2022.



En el mismo sentido, se fijó el próximo 18 de julio como fecha para comenzar la selección de jurados, la primera etapa del juicio. Para ello, se ordenó que las preguntas de selección de los jurados se deben enviar a más tardar el viernes 3 de junio.



"El Tribunal se esforzará por comenzar la selección del jurado y el juicio sobre este asunto el lunes 18 de julio de 2022. El abogado debe reservar esta fecha para el juicio. Una vez que el Tribunal haya confirmado la fecha del juicio, el Tribunal actualizará a las partes y programará la conferencia previa al juicio final", se lee en los documentos judiciales.



Con esta última reunión del lunes, está casi todo listo para que comience el juicio y, si se sigue por el juicio rápido, podría haber este mismo año una decisión frente a Gómez, extraditado en febrero de 2020, y Younes, enviado en octubre de ese mismo año.

Los cargos

Ambos son acusados de cargos de narcotráfico, de hecho, y según la investigación, hacían parte de una organización ilegal conocida como ‘la Familia' que intentó enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Si son hallados culpables, podrían pagar penas de más de 15 años de prisión.



De acuerdo con las autoridades norteamericanas, Younes se encargó de buscar aviones en Estados Unidos para transportar las 10 toneladas de coca, y para concretar el envío, estaba haciendo las conexiones en Miami.



Frente a Gómez, a quien el expediente también reseña como ‘El Doctor’, la Fiscalía norteamericana sostiene que en 2017 se reunió con dos personas para suministrarle a un supuesto comprador una muestra inicial de cinco kilos de cocaína, con la promesa de compras futuras. Un mes después se habría encontrado con el comprador, que le pagó por la droga que el mismo Gómez, según la justicia extranjera, le entregó dos meses después.



Ante la justicia colombiana ambos habían intentado frenar su envío. Cuando la Corte Suprema de Justicia estaba estudiando la solicitud de extradición, la defensa de Gómez sostuvo que no se podía avalar su extradición porque en el proceso no había quedado claro que él fuera la misma persona a la que Estados Unidos había solicitado detener.



Además, tanto Gómez como Younes habían intentado recurrir a la JEP, pero la Corte les negó esa petición, al considerar que no eran supuestos colaboradores de las Farc.



Ya hay una condena

En este mismo caso están procesados Seuxis Paucias Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’, quien murió en mayo del 2021 en Venezuela, según lo confirmaron las mismas disidencias de las Farc; así como Marlon Marín Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, quien está colaborando con la justicia norteamericana, y Vincent Schifano, el único que, hasta el momento, ha sido condenado.



Schifano, un estadounidense hijo de italianos, fue condenado a 108 meses de cárcel el 28 de marzo del 2019 por la misma juez Caproni, luego de que se declaró culpable de lavado de dinero.



De acuerdo con el expediente, Schifano lavó millones de dólares para las Farc y el cartel de Sinaloa, y así lo admitió ante la justicia, a la cual, en agosto de 2020, le pidió ser liberado "por compasión", aduciendo que estaba enfermo y que la pandemia de covid-19 lo ponía en mayor riesgo por enfermedades preexistentes de obesidad, hipertensión y cáncer.



Sin embargo, su petición fue negada por la juez, quien recordó: "El sr. Schifano admitió que participó ‘en una serie de reuniones con otros en Florida, en las que [él y otros] discutieron la transferencia de aproximadamente $15 millones de dólares de Nueva York a Miami y, en última instancia, a Colombia, América del Sur, en relación a las actividades ilícitas de narcóticos de una organización narcotraficante colombiana".



"En resumen, el sr. Schifano era ‘el hombre del lavado de dinero de las Farc’, quien declaró a una fuente confidencial que había ‘estado lavando dinero durante 20 años, para los italianos, los rusos y ahora las Farc’. (...) La gravedad del delito del Sr. Schifano es innegable y una reducción de su sentencia, incluso en las circunstancias actuales, simplemente no se justifica", agregó.

