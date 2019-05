Caso Santrich: tras la tormenta no tiene por qué venir el tsunami

Tras un año largo de debates jurídicos, agarrones políticos y muchos rumores, la JEP dio su esperado veredicto sobre la solicitud de Estados Unidos para llevarse extraditado a Jesús Santrich.



Dijo no, y la decisión fue el punto de partida de una serie de situaciones inéditas, renuncia de Fiscal y Vicefiscal incluida, que han dado pie para que muchos hablen de la más grave crisis de la justicia en décadas.

Puede ser. La apuesta por una justicia totalmente nueva produce, y seguramente producirá, nuevas encrucijadas jurídicas que tendrán, como la de ahora, que resolverse en el camino.

Pero si se miran los hechos sin el lente distorsionado de la polarización política, podría argumentarse también que la justicia está funcionando y que las decisiones, polémicas o no, que se han tomado corresponden a la órbita de cada institución.



La JEP podía, como lo hizo su Sección de Revisión, negar que la extradición de un ex-Farc siguiera adelante con el argumento, debatible o no, de que no pudo comprobar que el supuesto delito de Santrich ocurrió después de la firma de la paz. También ordenó su libertad, que se cumplió, si bien duró menos de 4 minutos.



Y la justicia ordinaria podía, como lo hizo, activar su competencia y proceder a la nueva detención de Santrich, pues la misma JEP dijo en su decisión que el caso debía seguir investigándose. Un juez de garantías, como debe ser, verificó la legalidad del procedimiento.



La Procuraduría, como estaba previsto, podía apelar la decisión de la sección de Revisión, y será ahora la última instancia de la jurisdicción de paz la que determine si finalmente el proceso de extradición sigue o no adelante.



En esa revisión, se anunció que será tenido en cuenta el nuevo video de la reunión de Santrich con los mexicanos. Y si se van a considerar nuevas pruebas, sería clave tener en cuenta la propia declaración del mismo investigado, que dio las fechas exactas de esos encuentros, pero que no fue considerada por la Sección de Revisión por asuntos de procedimiento.



Y al final será la Corte Constitucional la que zanje, una vez más, el debate.



Así el panorama, ¿no suenan a cantos de sirena esas voces que llaman a quemar las naves y embarcar al país en temerarias aventuras, como una constituyente o la conmoción interior para utilizar la extradición por vía administrativa?



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO