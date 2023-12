Si Estado pierde demanda por pasaportes, Contraloría abrirá proceso y embargará bienes

Si bien apenas esta semana se hizo oficial la demanda de la empresa Thomas Greg & Sons por 117.000 millones de pesos, porque el Estado declaró desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en septiembre, la Contraloría General de la República advirtió que hay un escenario en el cual tendría que abrir un proceso fiscal.



De acuerdo con el vicecontralor con funciones de contralor general Carlos Mario Zuluaga, ahora mismo solo hay supuestos, en tanto la demanda apenas se radicó y esta debe pasar por un juzgado, pero adelantó que si el Estado llega a perder este litigio, la Contraloría tendría que actuar.

Una vez se apertura el proceso, se embargan cuentas y bienes de los involucrados, de las personas responsables, del Canciller y de quienes estuvieron a cargo de esas decisiones: Vicecontralor

“Ahora hay una demanda en lo contencioso administrativo para determinar si la empresa tiene razón. Si el Estado tiene la razón, no hay ninguna dificultad, pero en caso contrario, una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal”, sostuvo.



En ese proceso, de acuerdo con la cabeza del órgano de control, la Contraloría tendría que aplicar medidas cautelares contra los involucrados o responsables “de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos”.

Canciller Álvaro Leyva

En últimas esto significa que “una vez se apertura el proceso, se embargan cuentas y bienes de los involucrados, de las personas responsables, del Canciller (Álvaro Leyva) y de quienes estuvieron a cargo de esas decisiones”, sostuvo Zuluaga.



Es de recordar que la licitación se declaró desierta en septiembre porque el Gobierno colombiano tomó la decisión de no entregar licitaciones en las que haya un único oferente, pese a que esto no está prohibido por ley.



Pese a intentos de conciliar que se llevaron ante la Procuraduría, el Ministerio Público informó el 19 de diciembre que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Thomas Greg no llegaron a un acuerdo por el caso de los pasaportes, lo que llevó a que el proceso pasara a instancias judiciales.





