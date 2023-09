El exsecretario general técnico de Invías Germán Grajales Quintero fue sancionado por la Procuraduría en segunda instancia por las faltas que cometió durante la ejecución del programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad.



En el fallo disciplinario de 32 páginas, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento le impuso al entonces funcionario una destitución e inhabilidad general por 10 años, sanción que también cobija a Óscar Jiménez Cely, entonces representante legal de la firma Diseño y Gerencia de Proyectos S.A.S., hoy HMV Consultoría.



De acuerdo al expediente que hay en contra de estos dos hombres, la Sala actuó en el marco de las irregularidades que ha descubierto en Colombia sobre las empresas de la multinacional Odebrecht, y así fue como descubrió que el exsecretario de Invías vulneró el principio de responsabilidad de la contratación estatal.



Procuraduría General. Foto: Archivo particular

Esto porque suscribió la modificación número 1 de 2013 al contrato de obra número 563 de 2012, a través del que se ejecutó parte del proyecto vía de la prosperidad: "El señor Grajales participó en la actividad contractual del contrato de obra No. 563 de 2012 en detrimento del patrimonio público y con violación del principio de responsabilidad contractual", dice uno de los apartes del fallo.



En el papel, la idea del negocio era mejorar la gestión social, predial y ambiental del proyecto transversal de Boyacá Fase, 2 para el programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad por un valor de $154.280.297.291.



Sin embargo, se comprobó en la segunda instancia que Grajales no cumplió a su deber de salvaguardar los recursos del Estado que le fueron reconocidos al consorcio Conpros, "los cuales superaron los topes legales en un monto equivalente a $506.600.000, favoreciendo los intereses del particular contratista en detrimento del patrimonio del instituto".



En resumidas cuentas, lo sancionaron porque fue quien suscribió la modificación que favoreció de manera ilegal a Conpros. En ese sentido, la Procuraduría concluyó que el exsecretario inobservó el principio de moralidad.

El otro sancionado

En el caso de Óscar Jiménez Cely, la Sala encontró que no vigiló que el contrato se desarrollara de acuerdo con las cláusulas pactadas, y además avaló los pagos efectuados sobre los ajustes realizados a los 'Estudios y Diseños'.



"La Sala resaltó que el representante legal no solo incumplió el contrato de interventoría pactado, sino que permitió que se reconocieran indebidamente recursos a los que el contratista no tenía derecho", explicó el órgano de control.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

