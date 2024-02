Consejo Nacional Electoral se presenta como víctima en caso contra Óscar Iván Zuluaga

La Fiscalía acusará al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, por las presuntas irregularidades que se registraron durante la campaña presidencial de 2014, tras haber recibido presuntamente dineros de Odebrech.



El excandidato será acusado por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular, pues presuntamente recibió dineros de la empresa brasileña.

La defensa de los procesados señaló que ellos no asistirán a la diligencia y serán representados por el abogado David Espinosa Acuña.

A la audiencia se presentó el representante del Consejo Nacional Electoral (CNE) pidiendo ser acreditado como víctima del proceso.



Según la hipótesis de la Fiscalía el excandidato presidencial sabía que en el año 2014 la multinacional brasileña destinó 1,6 millones de dólares para costear los honorarios del publicista ‘Duda’ Mendoça, los cuales no fueron registrados en los gastos de campaña.



La juez intentó dar paso al abogado del CNE para sustentar su petición, pero la defensa de los procesados pidió la palabra para señalar que la juez no es competente para llevar el proceso.



La petición fue respaldada por el delegado de la Procuraduría, mientras que la Fiscalía señaló que podría existir un conflicto de intereses en la defensa de los Zuluaga pues el padre es señalado de instrumentalizar al hijo y pese a eso tienen el mismo abogado.



"Los procesados tendrían intereses encontrados frente a la responsabilidad de uno y del otro", dijo el fiscal Juan Martín Parada, nuevo encargado del caso.

Daniel García Arizabaleta y Óscar Iván Zuluaga. Foto: Archivo particular

El delegado de la Procuraduría sostuvo que los jueces especializados no tienen competencia para juzgar delitos como fraude procesal y falsedad en documento privado, los cuales por norma corresponden a jueces del circuito.



Ahora frente al delito de enriquecimiento ilícito de particular, que podría ser de la órbita de los especializados, el procurador Henry Bustos sostuvo que este cargo se habría originado por cuenta de corrupción privada y no pública y por tanto no es de competencia de la justicia especializada.



A su turno el abogado David Espinosa Acuña consideró que la Fiscalía cambió su imputación frente a los hechos y el origen de los dineros que supuestamente llevaron al enriquecimiento ilícito. Añadió que Oscar Iván Zuluaga fue imputado por un solo delito el de fraude procesal, que no es competencia de los jueces especializados.



Plinio Alarcón abogado del CNE no se pronunció sobre la petición de las demás partes.

