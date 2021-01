El testimonio de Bula sobre gestión para adjudicar obra a Odebrecht

El exsenador Otto Nicolas Bula Bula ratificó en juicio que su relación para la adjudicación de la adición de la ruta Ocaña-Gamarra fue con Odebrecht, el cuestionado exsenador Bernardo Miguel ('Ñoño') Elías Vidal y el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade.

Bula, declaró por videoconferencia desde la cárcel La Picota, como testigo de la Fiscalía en el proceso contra Andrade.



Durante la diligencia el exsenador, condenado por el trámite de sobornos para la multinacional brasileña, relató cómo empezó a trabajar con esa empresa desde 2012.



Dijo que para la empresa Odebrecht prestó servicios como intermediario para proyectos que estaban en la ANI. Y que fue contactado por el entonces representante legal de Odebrecht, Yesid Arocha, para un primer trabajo en el 2012, y luego realizó otros dos en el año siguiente.

Estas gestiones realizadas por Bula, quien dijo que no era un lobista de Odebrecht sino su empleado, se dieron para la definición del contrato de estabilidad jurídica firmado en diciembre de 2012, la adición Ocaña-Gamarra y las reclamaciones que hizo Odebrecht a la ANI.



“Necesitaban una persona como yo, que tuviera músculo financiero, que hiciera transacciones en el banco que no fueran sospechosas, porque los movimientos mios en el banco eran flujos importantes. Que solucionara un problema si lo tenía que solucionar”, relató el testigo.



El senador Otto Nicolás Bula está detenido en La Picota. Foto: EL TIEMPO

Bula indicó que la instrucción que recibió era que necesitaba la realización de "reuniones clandestinas e ilegales" con Luis Fernando Andrade para la adición de la ruta Ocaña-Gamarra.



"Yo era un mensajero de Odebrecht, un mensajero costoso sí (...) pero yo lo que hacía era mandar las razones al señor Bernardo (Ñoño) Elías para solucionar los problemas de Odebrecht", dijo el exsenador.



Y señaló que el exsenador Bernardo Elías fue 15 o 16 veces a buscar soluciones a problemas que tenía Odebrecht y siempre regresaba con las salidas a los mismos. Igualmente, sostuvo que Andrade sabía para qué eran las reuniones y que aportó a la Fiscalía chats y otros documentos para demostrar sus afirmaciones.



Además, sostuvo que él se encargaba de realizar las reuniones, “contrataba el chef, organizaba las agendas”, y señaló que también tuvo contactos con otros funcionarios de Odebrecht, como el expresidente de la empresa Eleuberto Martorelli, Paolo Ferracuti y Juan Sebastián Correa, quien era asesor de la ANI y también es testigo contra Andrade.



En una reunión con Martorelli, dijo el testigo, él le manifestó que le había ido muy bien en la reunión con ‘Ñoño’ Elías y Andrade, y que “máximo en un mes le estaban firmando el otrosí 5 ocaña-Gamarra”, por lo que necesitaba una empresa para firmar un contrato simulado y sacar dinero de la obra.



De este modo se ratifica la postura que aparece en el proceso en el sentido de que no hubo relacion de Bula con Corficolombiana o el grupo Aval, y que ellos fueron víctimas de las componendas de Odebrecht.



Dijo que Martorelli y el Ñoño Elias sabían de la salida de esos dineros para campañas políticas.



La declaración en el juicio mantiene la línea de lo dicho por el mismo testigo en noviembre de 2018 en una versión juramentada en la cual uno de los directivos de Odebrecht manifestaba la molestia de Corficolombiana por esos contratos y la salida de recursos de la obra.



“Tuve conocimiento por medio del señor Eder Ferracuti que me contó muy enojado y ofendido, porque en una junta con los de Corficolombiana los habían tratado muy mal sobre todo a él como presidente de la concesionaria. En otras palabras, le dijeron que se había robado la plata”.



Y añadió: “O sea, Corficolombiana decía que eso se lo habían robado funcionarios de Odebrecht. Es más, me contó Eder que Sarmiento papá y junior los habían tratado muy mal y les dijeron que tenían que devolver la plata de todos esos contratos, porque había sido un robo por parte de los brasileños”.



JUSTICIA