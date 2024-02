Caso Nicolás Petro: denuncian presiones a favor de Days Vásquez en compra de carro

A finales de la semana pasada, Day Vásquez recibió el principio de oportunidad parcial que la librará de pagar una pena por varios delitos, entre ellos lavado de activos, enmarcados en el caso que la Fiscalía le abrió a ella y a su expareja Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.



(Lea: La foto en Instagram que permitió la captura del hijo de ‘El Alacrán’ en Ecuador)



Luego del anuncio del beneficio, han salido a relucir una serie de denuncias, entre ellas, una relacionada con el propio ente acusador para que la fortuna que presuntamente Nicolás Petro intentó quedara en manos de Vásquez.

Precisamente Vásquez es testigo en contra de personas como Petro Burgos quien se habría enriquecido ilícitamente con 1.053 millones de pesos que habrían sido destinados, en principio, a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro. Esos dineros, según la hipótesis, no habrían llegado a la campaña.



(Le invitamos a leer: Los 4 ejes del Colegio de Abogados Penalistas en su propuesta para reformar la justicia)



De hecho, dentro de los bienes se tiene la compra de un carro Mercedes Benz, de placas GZS-927 que Petro Burgos habría comprado con el dinero ilícito.



De acuerdo con Caracol Radio, dentro de las pruebas que tiene la Fiscalía aparecen unos chats entre Days Vásquez y Nicolás, en los que hablan de poner el carro de una tercera persona. “A nombre de quién se va a colocar el Mercedes” (…) y “que no se coloque a nombre de su padre, ni de su hermana, porque esta hace parte del esquema presidencial y no tendría como justificarlo”.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro junto a su exesposa Day Vásquez. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Fue así como el carro quedó a nombre de ​​Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta (amiga de Vásquez), supuestamente para ocultar al propietario real, pero este vehículo, según denunció la emisora radial, no fue incautado por la Fiscalía sino que ejerció “presiones” para que quedara en manos de Day Vásquez.



(Además: ¿Qué pasará con los líos judiciales de Armando Benedetti por regreso a una embajada?)



En un video en el que se ve a Blanca Gutiérrez rindiendo declaración ella manifiesta que desea dejar por escrito que la Fiscalía le pidió traspasar el carro de alta gama a Vásquez a través de su abogado.



La petición de Gutiérrez bajo el argumento de que la Fiscalía y Vasquez “la podrían meter en líos penales”, pero en un video publicado por Caracol Radio se oye al investigador del CTI, Víctor Forero, en le que le dice a Gutiérrez que si no hace el traspaso del vehículo corre el riesgo que de quedar vinculada a un proceso de lavado de activos.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia: