Acostumbrados a seguir los desarrollos de las investigaciones de asesinatos y muertes misteriosas como si fueran telenovelas, los colombianos han centrado su atención en los escabrosos pormenores del crimen del estilista Mauricio Leal y de su madre, que tiene ahora como principal sospechoso a Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas.



En menos de dos meses, desde que fueron hallados los cuerpos en el municipio de La Calera el 22 de noviembre pasado, las hipótesis del caso pasaron de homicidio-suicidio a la de un asesinato contra miembros de la propia familia cuyo móvil, señala hoy la Fiscalía, era quedarse con la larga lista de bienes de Mauricio Leal.



De paso, el asesinato puso a la justicia sobre las pistas de un posible lavado de dineros cuyo origen aún no está plenamente establecido, pero que ya tiene en marcha un proceso de extinción de dominio sobre la fortuna del peluquero, de la que el asesino –su hermano– intentó tomar pleno control en las semanas posteriores a la tragedia. Más allá del morbo que en la opinión y los medios generan siempre las malas horas de los famosos, ¿qué lecciones podrían desprenderse de este caso?



Jhonier Leal en el momento de su captura. Foto: Arhivo particular

La primera, que es posible que la justicia funcione y que lo haga a tiempo. Los colombianos ya tenemos aprendidas las estadísticas que señalan que al menos seis de cada 10 asesinatos en el país quedan impunes. También, que en esas pocas investigaciones que avanzan nuestra justicia puede tardarse, en promedio, dos años o más en establecer una hipótesis sólida y tomar las primeras medidas contra los responsables. En el caso de Mauricio Leal y su madre, ese proceso se realizó en poco más de cinco semanas. Todo un récord en nuestro Sistema Penal Acusatorio para un caso en el que no hubo captura en flagrancia.



Hay una segunda conclusión, amarrada a la primera y para nada positiva: que nuestra justicia se mueve más y muestra resultados cuando se trata de un caso que está bajo los candiles de la opinión pública. Si los protagonistas –víctima o victimario– no son muy conocidos, o si el hecho no generó indignación ciudadana, la mayoría de las investigaciones seguirán su curso normal. Y ese curso muchas veces termina en las calles, sin salida de la impunidad.



En esta misma vía vale la pena preguntarse qué tanto chance había de que la justicia empezara a indagar el origen de la fortuna de Leal si no hubiera estado de por medio su muerte violenta. Además de demostrar plenamente la responsabilidad de Jhonier Leal en el impresionante caso de sangre por el que lo acusa, la Fiscalía tiene el reto de completar la tarea y desenmascarar y llevar ante los jueces a los que habrían aprovechado el éxito del estilista para blanquear capitales de origen ilegal.



Esa modalidad de lavado cobró fuerza en los últimos años. Y lo que muestran este y otros casos es que la historia de sonados milagros económicos de algunos famosos tiene oscuros capítulos sobre los que aún no pone sus ojos nuestra justicia.



